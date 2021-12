Igualan sin goles Wolverhampton y Chelsea

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Wolves no pudieron mantener la inercia positiva en la Premier League y empataron 0-0 con un mermado Chelsea, que poco a poco se ha alejado de la cima tras sumar bajas por Covid-19.

Los Lobos, que tuvieron al mexicano Raúl Jiménez en el campo durante 88 minutos, mostraron una buena cara en la primera mitad, pero no pudieron aprovechar el asedio, por lo que sumaron solo una unidad en casa frente a una escuadra que presentó a sólo seis jugadores en el banquillo por positivos de coronavirus y lesiones.

El Wolverhampton había encontrado la puerta al minuto 15 con un tanto de Daniel Podence que fue anulado por fuera de lugar. Tres minutos después, el Lobo mexicano no logró firmar un mano a mano con el arquero de los BluesEdouard Mendy, quien le quitó el esférico en el último instante.

En el complemento, el Chelsea logró manejar el esférico pero sin lograr constantes acciones de peligro, mientras que el conjunto local fue inoperante en los pocos lapsos en los que logró robarle la pelota al rival. La única clara llegó a 10 minutos del final, en un frente a frente entre el portero José Sá y el estadounidense Christian Pulisic, que ganó el arquero.

