Iguala Lanús liderato tras vencer a Liga de Quito en Libertadores

Gol de Agustín Cardozo define triunfo y aprieta disputa en Grupo G del torneo continental

Gabriel Barbosa (9) recibe el saludo de Neymar (centro) y Ze Ivaldo (derecha) trasa marcar el gol de Santos en el empate 1-1 ante San Lorenzo en la Copa Libertaadores, el martes 28 de abril de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Gabriel Barbosa (9) recibe el saludo de Neymar (centro) y Ze Ivaldo (derecha) trasa marcar el gol de Santos en el empate 1-1 ante San Lorenzo en la Copa Libertaadores, el martes 28 de abril de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol de Agustín Cardozo a los 74 minutos, el anfitrión Lanús derrotó el martes a Liga de Quito y lo igualó en el liderato del Grupo G de la Copa Libertadores.

Tras dominar y crear las mejores ocasiones del partido, el equipo argentino consiguió la victoria con un remate de Cardozo, que anotó dos minutos después de ingresar como recambio.

Gracias al triunfo, el último campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa llegó a seis puntos y alcanzó a Liga de Quito, que llegaba invicto tras triunfos ante Always Ready y Mirassol.

En el estadio Ciudad de Lanús, el Granate dominó las acciones desde el comienzo y estuvo cerca de adelantarse a los 31 minutos con un disparo de Marcelino Moreno desde afuera del área, que se estrelló en el travesaño.

Eduardo Salvio también probó en dos ocasiones de larga distancia, pero sus tiros fueron contenidos por el arquero Gonzalo Valle.

En la segunda parte, el técnico de Lanús Mauricio Pellegrino movió su banco y encontró la solución a 16 minutos del final con el tanto de Cardozo, que impactó de primera un centro de Moreno.

Hat-trick de Carlos González en victoria de Independiente del Valle

En Asunción, Independiente del Valle sorprendió 3-2 a Libertad de Paraguay. La figura fue el delantero Carlos González, que firmó un triplete con remates de cabeza y guio a los ecuatorianos a la cima del Grupo H con siete unidades.

González, quien llegó a cinco gritos en el torneo, comenzó su exhibición en el juego aéreo al marcar a los 33 minutos tras un saque de esquina de Layan Loor.

Libertad igualó transitoriamente a los 37 con un cabezazo de Lorenzo Melgarejo.

En el inicio del segundo tiempo, González perforó nuevamente las redes luego de un centro de Arón Rodríguez. A los 65, González volvió a aprovechar un córner de Jordy Alcívar para ampliar la diferencia.

Libertad descontó a los 85 con un penal de Melgarejo.

Más tarde jugaban Universidad Central-Rosario Central, Cruzeiro-Boca Juniors, Sporting Cristal-Junior y Tolima-Coquimbo.

Neymar y Santos sacan empate con San Lorenzo en Copa Sudamericana

Con el regreso de Neymar a la alineación, Santos igualó 1-1 en su visita a San Lorenzo por el Grupo D de la Copa Sudamericana.

El cuadro brasileño llegó a dos puntos, pero no pudo salir del foso de la zona que lidera San Lorenzo con cinco unidades.

Neymar, quien mantiene esperanzas de ser convocado por la selección de Brasil para disputar la Copa del Mundo, inició la jugada del gol de Santos a los 33 minutos cuando avanzó por la banda izquierda y se asoció con Benjamín Rollheiser, quien asistió de tacón a Gabriel Barbosa que finalizó con un disparo colocado.

San Lorenzo se había adelantado a los 27 con un tiro lejano de Alexis Cuello.