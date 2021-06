Ignoran los resultados sobre el desvío de camiones a Colombia

NUEVO LAREDO, TAM. – Los funcionarios de la aduana de Laredo, Texas no han informado a los sectores productivos de Nuevo Laredo los resultados de enviar los camiones vacíos hacia el puente de Colombia durante 6 meses, y tampoco si se cancela o seguirá.

Mientras tanto, desde que inició el programa piloto las agencias aduanales y empresas transportistas gastan 100 dólares más por cada camión vacío que es enviado hacia el Puente de Colombia, además del diésel para recorrer 22 kilómetros hasta la aduana de Colombia, Nuevo León, para luego ingresar a la aduana de Laredo, Texas, y regresar nuevamente a Nuevo Laredo.

El gasto lo trasladarán a sus clientes, como son los exportadores, explicaron consultados, mientras el Fideicomiso del Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo ha perdido ingresos de dinero por día porque disminuye el cobro de cuotas de peaje por exportación.

El dirigente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), José Antonio García Fuentes, aseguró que los operadores están cansados de recorrer la carretera a Colombia y de hacer menos cruces por día, por lo que esperan que pronto los camiones vacíos crucen nuevamente por el Puente Internacional 3.

En la semana se espera un informe de los funcionarios de la aduana de Laredo, Texas y del Administrador de la aduana de Nuevo Laredo, para confirmar si se logró una reducción en las filas de exportación en el Puente Internacional 3 mediante el envío de camiones vacíos al Puente de Colombia.

El plan piloto fue planeado para una duración de 6 meses, y desde el comienzo es rechazado por dueños y trabajadores de empresas transportistas cuyas unidades no están registradas en el programa CTPAT-FAST, una certificación costosa que permite cruzar vacíos y cargados por el Puente Internacional 3.

Las empresas transportistas sin la certificación CTPAT-FAST no deben cruzar por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo., sino recorrer 22 kilómetros para llegar al Puente de Colombia a lo largo de una carretera que es calificada como insegura.

Varios operadores de camiones entrevistados sostienen que ya se cansaron de recorrer la carretera hasta la aduana de Colombia, y personal del Departamento del Transporte de Estados Unidos (DOT) los multan por cualquier pretexto cuando llegan a Las Minas en Laredo, Texas, pero pidieron no se publiquen sus nombres porque aseguran que recibirán represalias.