Ignora Paulina críticas

CIUDAD DE MÉXICO.-De Paulina Rubio se dicen muchas cosas… desde que ya no tiene éxito en sus conciertos, que vive en la depresión por sentirse mayor y que no permite ver a su ex pareja, Gerardo Bazúa, a su hijo menor.

Pero semejante torbellino de dimes y diretes ventilados en redes sociales, asegura la cantante, ni siquiera la despeina.

Relajada y divertida, “La Chica Dorada” concentra las energías en su regreso a la música y como muestra, explica, llega su nuevo sencillo, “Si Supieran”, que estrenará hoy, en el primer concierto de la segunda etapa del Deseo Tour, en San José, California.

“Estoy muy ilusionada y contenta con esta canción porque traté de inspirarme en lo que me pasa y en lo que viven los demás, así todos conectamos. Para mí, toda esa gente que quiere hablar mal es envidiosa y no tiene otra cosa que hacer.

“En este momento yo no sigo esos rumores, mejor respondo haciendo lo que me gusta, que es cantando y escribiendo canciones”, expresó la ex Timbiriche, en entrevista.

Soltera, pero más feliz que nunca, Paulina no teme ser juzgada y reacciona con buen humor, mediante su nuevo tema, a sus experiencias amorosas pasadas.

Y ante el video que publicó Bazúa en el que expone que ella no le deja ver a su hijo, Eros, la intérprete le da la vuelta e invita a sus seguidores a ser fuertes.

“Prefiero que él, que ha tomado la palabra, siga diciendo porque yo nunca he hablado de mi vida personal, la ropa sucia se lava en casa y así me voy a mantener.

“Esta es mi nueva aventura y quiero mostrar mi forma de ser, aunque ya conozcan algunas canciones de mí, pero quizás aquí se note más mi buen humor y forma de bailar por la vida, porque no temo hablar de todo para transmitir empoderamiento a chicos, medianos, grandes, mujeres y niños”, dijo la artista.

Aclaró que ni Universal Music, su sello discográfico por casi 20 años, le dio la carta de retiro ni mucho menos le canceló su Deseo Tour.

Ella fue quien decidió terminar la relación laboral para no ponerle límites a su manera de expresarse en su próximo disco, el primero que produce como artista independiente.

“No sé por qué la mentalidad machista mexicana cree que una mujer de 48 años tiene que estar deprimida y amargada.

“Trato de pasar desapercibida con mi vida personal porque a la gente le interesan más otras cosas que Paulina como ser humano, aunque eso es una cosa que me tiene sin cuidado porque me siento querida por mi familia, mi público y mis amigos, y, sobre todo, por poder pisar los escenarios”.

Con planes de presentarse en 2020 en México, y después del show en San José, Paulina recorrerá varias ciudades de Estados Unidos los próximos días, como Los Ángeles, Houston, Chicago, San Antonio y Washington.