Huelgas favorecen acuerdos en materia laboral

CD. VICTORIA, TAM.- La labor que desarrollan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán favoreciendo la obtención de acuerdos entre el sector y los trabajadores, para evitar que se llegue a los emplazamientos a huelga, señaló Arturo González Salazar.

“Los cambios que se han generado dentro de la dependencia no van a influir para dejar de hacer todo el quehacer que implica el buscar generar acuerdos para evitar que se presenten emplazamientos a huelga”, dijo el sub Secretario de Conciliación.

El funcionario de la Secretaría del Trabajo en Tamaulipas, comentó lo anterior, luego de señalar que para no descuidar la actividad dentro de esta dependencia, se continuará haciendo reuniones con los responsables de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de manera periódica.

Explicó que actualmente se tienen 14 mil 766 juicios en trámite, la mayoría correspondiente a periodos anteriores al 2012, y 5 mil 588 por concluir, por lo que se requieren elementos eficaces para concluir los mismos.

“Debemos de entender que en ocasiones se incrementa el número de demandas y esto representa poner en práctica toda la capacidad con que se cuenta para poder cumplir con los objetivos, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como especiales, queremos que usuarios tengan la certeza de que los criterios utilizados sean los mismos”, dijo.

El funcionario señaló que dichas reuniones ayudan a las juntas a desahogar la existencia física de juicios laborales y a proporcionar seguridad jurídica a la sociedad, cuando acude a solicitar los servicios.