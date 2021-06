Hoy, último día de vacunación

También se inmuniza a mujeres con 9 de semanas de gestación y personas rezagadas. El horario en los tres puntos de vacunación es de 8 am a 6 pm.

NUEVO LAREDO TAM.- Se les recuerda a los ciudadanos y ciudadanas de 40 a 49 años de edad, así como a mujeres con 9 de semanas de gestación y personas rezagadas, que hoy sábado es el último día para aplicarse la vacuna contra el COVID, en los tres puntos de vacunación, de 8 am a 6 pm.

El matrimonio formado por la señora Margarita López Bautista y José Manuel vecinos de la colonia Benito Juárez, acudieron ayer viernes a los terrenos de Expomex para que les aplicaran la vacuna, el matrimonio comentó que se tardaron alrededor de una hora para llegar al punto de vacunación.

De igual manera la señora Irma López quien acudió acompañada de un familiar hasta los terrenos de Expomex, mencionó que ya con la aplicación de la primera dosis de la vacuna ya se siente más protegida, por lo que solo espera que pronto le apliquen la segunda.

“Yo vengo de Colinas del Sur, y ya me siento más protegida con la aplicación de esta vacuna, me dijeron que para la segunda dosis me la aplicarían dentro de 28 a 45 días, yo tuve familiares a quienes les dio el virus y fallecieron, también amigos y conocidos”, indicó.

Gastón Herrera, subdelegado de la Secretaría de Bienestar, mencionó que el llamado es para las personas de edades de 40 a 49 años para que no dejen de acudir hoy, así como mujeres con 9 semanas de embarazo y personas rezagadas.

Destacó que la jornada de vacunación va muy bien, se está teniendo mucha afluencia de personas, por lo que espera que para hoy sábado puedan aplicar un buen número de biológicos, ya que hoy es el último día de vacunación. Reveló que a la par están acudiendo en esta ciudad, a los domicilios de personas que por algún motivo no pueden salir de sus hogares, ya sea por alguna enfermedad o porque están impedidos para caminar.

“No nada más estamos vacunando a las embarazadas y quienes tengan 40 a 49 años de edad, sino también a personas que las jornadas pasadas no se pudieron vacunar, que vengan hoy y traigan su número de registro, su copia de CURP y copia del comprobante de domicilio”, dijo.

Gastón Herrera por último comentó que una vez que se concluya con la vacunación en este segmento de la población, se habrá de dar paso para que se aplique la segunda vacuna a las personas de 50 a 59 años de edad, donde se dará a conocer con tiempo la fecha de vacunación.