Hospitalizan a Lucila Mariscal tras sufrir caída

CIUDAD DE MÉXICO.-Lucila Mariscal no la pasó nada bien en Navidad. Tras una caída que sufrió el sábado pasado se le desencadenaron varios problemas clínicos de los que es atendida en un hospital de la Colonia Roma, en la CDMX.

Antes de que le pongan una prótesis en la cadera por el desgaste óseo que presenta, y que se agudizó por el percance, la actriz deberá ser intervenida quirúrgicamente por una hernia umbilical complicada.

‘Lucila sufrió una caída el sábado por la mañana y desde entonces estamos en el hospital. El médico de guardia nos dijo, primero, que tenía rota la cadera, y luego el especialista, cuando la revisó, pidió otros estudios.

‘Ya cuando la valoraron nos dijeron que iba a necesitar una prótesis, pero surgió otro problema… ella tiene una hernia umbilical que no se atendió por la pandemia, no había manera, y se acrecentó y al hacerle los estudios dijeron que primero se tenía que operar eso y luego ponerle la prótesis’, detalló Elías Cañete, amigo, mánager y publirrelacionista de la popular comediante que se hizo famosa por su personaje Lencha.

Nervioso, intranquilo y preocupado fue como se manifestó el mánager de la oriunda de Ciudad de México y quien en julio próximo cumple 80 años de edad.

‘Le están haciendo ahorita (ayer por la noche) unos exámenes porque además de todo tiene la presión alta. Un momento está muy animada, otro muy deprimida y no sabe qué hacer.

Está confiada en que podría mejorar, pero es un proceso larguísimo.

‘Lo que es urgente, nos dijo el internista, es que se opere de la hernia umbilical porque le puede estallar y eso sería fatal. Está estable, fuera de peligro, pero sí nos quedan unos días aquí porque le harán varios estudios y verán cuándo la operan’, especificó Elías.

Cañete, quien en octubre presentó la revista teatral musical Risas y Canciones, pasó Nochebuena junto con la comediante y relató el suceso.

‘Como somos familia, nos vimos el viernes (24 de diciembre) y la pasamos con ella. Fue Angelita, la señora que le hacía la limpieza en la casa. Como le gustan mucho sus tamales, le hizo los tamalitos y se los cocinó. Cenamos muy rico.

‘Ella se quedó (con Lucila) y a las 11 de la mañana del sábado me marcó y me dijo: ‘Véngase para acá, que la señora se cayó’. Me salí así, y cuando llegué una doctora que vive ahí cerca la revisó y el dijo que no se moviera porque podía tener la cadera fracturada. La ambulancia se la quería llevar a hospital de Gobierno, pero la trajimos aquí porque es la que cubre el seguro», detalló.

Ante el diagnóstico previsto para la operación, Elías Cañete afirmó que Lucila Mariscal tiene el seguro que proporciona la ANDA para sus agremiados, pero que pedirá ayuda por medio de donadores o Fundación Teletón para ver si consiguen la prótesis, que tiene un costo de alrededor de 70 mil pesos.

ASÍ LO DIJO

‘(Lucila) está muy espantada porque no sabe en qué va a terminar. Primero la tiene que operar de la hernia umbilical para luego ponerle la prótesis en la cadera. Su recuperación de la primera operación sería de tres meses, y de la segunda, otros tres meses’.

Elías Cañete,

mánager y amigo de Lucila Mariscal