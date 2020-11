Hospitalizan a 12 contagiados de Covid

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de permanecer ya casi vacío el Hospital Covid de nueva cuenta empezaron a llegar pacientes que se han contagiado de esta enfermedad, actualmente se tienen 12 pacientes y solamente uno se encuentra entubado, se exhorta a la población seguir con las medidas de sanidad.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Jesús González Cepeda, director del hospital, quien añadió que se están incrementando las consultas con pacientes que presentan gripe, por lo que ante el temor que sea coronavirus optan acudir al nosocomio.

“Esperemos que no volvamos a tener lleno el hospital COVID con las 40 camas que tenemos, la consulta externa no se va abrir al ciento por ciento vamos a seguir igual porque siguen los contagios, por eso no debemos bajar la guardia el virus no se ha ido”, explicó.

Agregó que de no hacer caso la ciudadanía de no estar haciendo visitas, ni reuniones, mucho menos salir a la calle sin tener la necesidad de hacerlo, se puede venir un repunte de la pandemia, lo que sería muy grave pues se tendría que volver a la fase uno.

Destacó que muchas personas han estado acudiendo a consultas con síntomas respiratorios, a quienes les dan medicamento y se van a su casa, para que posteriormente sean monitorizados por la Secretaría de Salud para ver cómo va su evolución.

Precisó que las personas que acuden son de todas las edades, las que presentan síntomas muy marcados de coronavirus las envían para que les hagan la prueba a la Secretaría de Salud, de dar positivas de inmediato se les brinda el tratamiento.

Reveló que mayormente los problemas respiratorios se han presentado en estos días debido a los cambios de temperatura que se han estado presentando, ya que un día amanece fresco y otro caluroso, y esto es lo que se confunde mucho también con la influenza.

“Con estas enfermedades que tenemos en la ciudad hay que tener mucho cuidado, porque tanto se puede confundir el dengue con el COVID, o con la misma influenza, por eso es que están viniendo muchas personas a consultar al presentar síntomas gripales.

González Cepeda exhorta a la ciudadanía a seguir manteniendo las medidas de sanidad como es el lavado de manos, el distanciamiento social, la sana distancia, así como el uso de gel antibacterial y el uso de cubrebocas, para tratar de evitar los contagios.