Hombre se suicida porque su ex-pareja no lo dejaría ver a su hijo

Horas después de que su ex mujer se retirara del domicilio, Luis Gerardo salió de su casa y se colgó con una cuerda de una de las ramas de un árbol.

NUEVO LAREDO, TAM.- Deprimido por que su ex pareja fue a humillarlo hasta su casa, donde en compañía de otras personas lo agredieron, un humilde intendente se suicidó al saber que la mujer no lo dejaría ver a su hijo.

Luis Gerardo, de 30 años, no soporto el ser insultado y agredido por los amigos de su ex mujer, identificada como Elena, quien lo llamo “muerto de hambre”, asegurando que no permitiría que volviera a ver al hijo que ambos procrearon.

El martes por la noche, Luis Gerardo se encontraba en su domicilio, localizado en calle Amapola cuadra 2100, hasta donde llego su ex pareja Elena, de quien tenía un año de haberse separado.

La mujer solo acudió a quitarle el dinero, que Luis Gerardo había cobrado por su trabajo como intendente y luego lo empezó a insultar, declaro ante las autoridades una hermana del suicida.

Elena no conforme con insultar y humillar a su ex pareja, le dijo que ya había encontrado a otro hombre y que no le permitiría volver a ver a su hijo.

Los amigos que acompañaban a la agresiva mujer, también insultaron a Luis Gerardo y trataron de que este respondiera en forma violenta, pero el intendente no hizo nada.

Horas después de que su ex mujer se retirara del domicilio, Luis Gerardo salió de su casa y se colgó con una cuerda de una de las ramas de un árbol, donde en la madrugada del miércoles, fue encontrado por sus familiares.

Se dio aviso a paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, pero cuando estos arribaron, solo confirmaron que Luis Gerardo ya estaba sin vida.

Agentes de la Policía Investigadora dieron fe del suicidio y ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.