Hiere jugador de UAB a dos compañeros en apuñalamiento previo al partido

La policía de la Universidad de Alabama en Birmingham, Alabama, acude al lugar donde se reportó un apuñalamiento, el sábado 22 de noviembre de 2025 (Diane Mwai/al.com via AP)

BIRMINGHAM, Alabama.- Un jugador de futbol americano de la Universidad de Alabama en Birmingham apuñaló a dos compañeros de equipo el sábado por la mañana, horas antes de un partido contra la Universidad del Sur de Florida, informó la primera institución en un comunicado.

Los dos jugadores heridos estaban en condición estable, aseveró el entrenador en jefe interino Alex Mortensen en la conferencia de prensa posterior al partido. Añadió que el equipo decidió jugar para honrar a los jugadores que están por graduarse, en el último partido de la temporada en casa.

Pero varios optaron por no participar, tras lo ocurrido, dijo Mortensen, quien consideró comprensible esa decisión.

El compañerosospechoso del apuñalamiento estaba bajo custodia, informó la universidad. La escuela no divulgó los nombres de los jugadores involucrados.

Daniel Mincey, un liniero ofensivo que se transfirió a la escuela en mayo, fue arrestado y acusado por la tarde de agresión agravada e intento de asesinato, según los registros de la cárcel del condado de Jefferson. Estaba bajo custodia en Birmingham y parecía ser el único jugador de la UAB arrestado el sábado.

No estaba claro de inmediato si Mincey tenía un abogado. Los intentos de contactar a los familiares para obtener comentarios no tuvieron éxito de inmediato.

Los directivos de la UAB no confirmaron que Mincey estuviera involucrado.

La lista de jugadores del equipo, publicada en internet, menciona a Mincey como un estudiante novato aunque en realidad estaba en su segundo año de estudios. Mide 1,93 metros y es originario de Pompano Beach, Florida.

Anteriormente estuvo en la Universidad de Kentucky.

Mortensen dijo que una vez que el equipo decidió jugar, los integrantes se concentraron en sus rutinas normales del día del partido. También mencionó que se estaba ofreciendo asesoramiento a los jugadores que lo desearan.

El entrenador se negó a compartir más detalles sobre el incidente, citando que hay una investigación en curso.

El apuñalamiento ocurrió en el campus en el Edificio de Operaciones de Fútbol Americano.

Los Blazers perdieron el encuentro por 48-18, para caer a una foja de 3-8 en la temporada y de 1-6 en la Conferencia Americana. Su último partido es el 29 de noviembre en Tulsa.