Hernán Cristante es presentado como técnico de Bravos

CIUDAD DE MÉXICO,.- Hernán Cristante, quien hace unas semanas era estratega de Gallos Blancos de Querétaro fue anunciado este jueves como nuevo entrenador de Juárez FC.

El entrenador argentino llega al equipo de la frontera en sustitución de Ricardo Ferretti, quien con la escuadra de Bravos de Juárez no pudo tener más de cinco triunfos en dos torneos.

Durante su presentación el exjugador de Toluca agradeció la oportunidad y aseguró que su llegada se debe a la seriedad del proyecto.

«La humildad con la que me presentaron el proyecto fue lo que me trajo, además de que es un proyecto ambicioso, del cual vamos a rescatar las cosas que se hicieron bien el ciclo pasado, y buscar llevar a este equipo a donde se pretende».

El estratega, quien llega a su cuarto equipo en el futbol mexicano además dejó en claro que no existe ningún problema entre su persona y Alfredo Talavera, a quien dijo espera tener en Juárez FC.

«¿Cuándo hubo un problema entre él y yo? El jugó en Toluca conmigo siempre. ¿Quién no quisiera a Talavera en la portería? Yo lo quiero siempre. Es un arquero que tiene un nivel mejor que cuando estaba en Toluca».

Por último, Cristante le mandó un mensaje a la afición, a quienes les prometió un equipo diferente para la próxima campaña.

«Es una afición que se hace sentir, seremos un equipo más cercano a ellos y que dará muchas alegrías».