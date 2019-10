´Herencias´ del ´Chololo´ Larios tienen al “Canelo” en la cima del boxeo

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez era un adolescente quería ser tratado como el campeón mundial Óscar “Chololo” Larios, de quien aprendió disciplina y entrega al deporte, lo que ahora lo tiene como uno de los mejores del mundo.

“Canelo” Álvarez, quien la víspera cumplió 14 años desde su debut como profesional, se alista para una de las peleas más complicadas de su carrera, pues subirá dos divisiones, al semicompleto, para retar al ruso Sergey Kovalev por el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Pero también se dio cuenta de que había más cosas más allá de sólo ser monarca mundial y “me tocó todo eso gracias al trabajo, la dedicación y respeto al boxeo y a este deporte, seguir con la disciplina desde que empezamos”.

Recordó que el excampeón mundial supergallo del CMB era disciplinado y entregado al gimnasio, lo cual aprendió y supo encausar para llegar a los niveles en los cuales se maneja hoy.

“Quería que me trataran como él, ser campeón mundial como él, la disciplina, entrenar fuerte, correr, quería que me trataran como campeón mundial y tenía que trabajar y entrenar para serlo”, recordó el pugilista, que va por su cuarta corona del orbe en distinta categoría.

Considerado uno de los tres mejores libra por libra del momento, aseveró que posiblemente no ocupa el primer puesto porque a quienes lo deciden “quizá no les caigo bien”, pero manifestó que él siempre se ha sentido el mejor.

“Nunca me ha quitado el sueño el ser el uno libra por libra porque al final quien los pone quizá no les caigo bien y nunca me pondrán, el único punto es que toda mi vida me he sentido el uno, por eso he llegado a donde estoy, así lo sigo haciendo, entreno como si fuera el uno y así lo haré toda mi carrera”.