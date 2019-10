Herencia se verán en su momento: José Joel

CIUDAD DE MÉXICO.- José Joel advierte que continuará buscando respuestas sobre el fallecimiento de su padre, el cantante José José, además de aclarar que tanto él como su hermana Marysol no están interesados por el momento en la herencia y las regalías por el trabajo interpretativo de “El Príncipe de la Canción”.

Señaló que tanto su media hermana Sara como la ahora viuda Sara Salazar deberán responder a todos esos cuestionamientos, que se han postergado para llevar las pompas fúnebres de manera tranquila y cumplir con la última voluntad de su padre.

En este momento José Joel tiene otros planes artísticos, por lo que ha decidido esperar y ver este tema de las regalías de su padre más adelante, pues considera que no es tiempo y tanto él como su hermana no están interesados.

“Mi padre nos enseñó a trabajar, así que no hay prisa, pero lo que sí seguiremos es insistiendo en qué paso con mi padre. ¿Por qué no dejar que se le practicará la autopsia? ¿Por qué no dejar que lo viéramos?”, repitió.