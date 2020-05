Henry Cavill negocia su regreso como Superman

E.U.-Los fans de DC tendrán la oportunidad de ver la versión de Liga de la Justicia dirigida por Zack Snyder, que contará con Henry Cavill en el papel de Superman. Y parece que, en contra de lo que se venía dando por hecho desde hace ya más de un año, esta no será la última vez que el actor dé vida a Clark Kent. Y es que el intérprete está en negociaciones con Warner Bros. para rodar más películas de DC en el futuro.

Según The Wrap Cavill retomará el rol de Clark Kent, aunque la publicación aclara que por el momento no hay planes para una secuela de “Man of Stell” (El hombre de acero). Los planes del estudio es que el Superman de Cavill aparezca en otras películas del Universo DC protagonizadas por otros personajes. Un rol similar al que tienen personajes como Hulk (Mark Ruffalo) o Nick Fury (Samuel L. Jackson) en el Universo Cinematográfico Marvel, apareciendo como personaje secundario o haciendo cameos.

“Shazam 2” con Zachary Levi, “Black Adam” con Dwayne Johnson o “Aquaman 2” con Jason Momoa, que son las próximas producciones de la compañía, son algunos de los títulos en los que Cavill podría participar en el futuro.

El actor debutó como Superman en “El hombre de acero” y volvió a interpretar al todopoderoso héroe en “Batman v Superman: El amanecer de la Justicia” y en Liga de la Justicia. Snyder tenía la intención de que Cavill regresara en una segunda película de Liga de la Justicia.

Un plan que se vino al traste cuando el cineasta abandonó el proyecto en fase de posproducción por un grave problema personal y fue reemplazado por Joss Whedon, que modificó notablemente la trama del filme. El resultado final no convenció ni a crítica ni a fans y la secuela de Liga de la Justicia quedó en el olvido.

Parece que Cavill está viviendo un gran momento profesional ya que además de su posible regreso a DC el interprete está inmerso en la preparación de la segunda temporada de “The Witcher” para Netflix.

Los próximos estrenos de Warner basados en personajes de DC comics son Wonder Woman 1984, la secuela protagonizada por Gal Gadot que tiene previsto su estreno, en principio, para el 14 de agosto de este año, “The Suicide Squad”, el filme dirigido por James Gunn que se estrenará en verano de 2021 y “The Batman”, la nueva versión del mítico personaje que en este caso encarnado por Robert Pattinson aterrizará en los cines en octubre de 2021.

Además de otros proyectos más lejanos como “The Flash”, “Black Adam” o la secuela de “Aquaman”, Warner Bros. ampliará su universo de superhéroes, ya que está preparando una película de Supergirl con guion de Oren Uziel.