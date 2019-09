Héctor Herrera da su verdad sobre fiesta del Tri antes del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.-Héctor Herrera volvió a una convocatoria con la selección mexicana, aprovechando el contexto para hablar y dar su verdad sobre la fiesta que protagonizó con otros jugadores en los días previos al Mundial de Rusia 2018.

En aquel entonces, Herrera, Ochoa, Giovani dos Santos, entre otros elementos del Tri, fueron captados por una revista de espectáculos recibiendo a algunas mujeres que, en primera instancia, fueron catalogadas como escorts.

“Se habló mucho de lo que pasó, fuimos a una fiesta que cualquiera puede tener y no porque vayan mujeres, quiera decir que sean mujeres de las que ellos estaban hablando”, dijo el ahora jugador del Atlético de Madrid a TV Azteca.

El ex del Porto admitió que dicha reunión le trajo problemas familiares, mismos que atendió de inmediato y que incluso llegaron a poner en duda su participación en el pasado Mundial.

“El (Juan Carlos Osorio) me dejó, pero antes yo le dije: ‘profe, si usted no me deja ir a mi casa, me voy. Con toda la pena del mundo me voy’. Porque para mí lo más importante es mi familia. Siempre me hago responsable de mis actos y soy consciente de lo que hago. Asumí la responsabilidad y mi conciencia está tranquila, por eso tuve el valor de encarar el problema”, sentenció.

Sobre los cambios físicos y futbolísticos que Héctor Herrera ha tenido en su carrera, el mediocampista bromeó: “Me veo al espejo y me veo diferente”.