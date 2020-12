Hazaña de Checo Pérez: Gana el GP de Sakhir

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que parecía una carrera pérdida para el mexicano Sergio Pérez se convirtió en su primera victoria en 10 años en la Fórmula Uno.

Fue el 7 de junio de 1970 en Spa Franco cuando Pedro Rodríguez ganó el GP de Bélgica, último mexicano en hacerlo, y 50 años después, el tapatío repitió la hazaña.

En el Gran Premio de Sakhir Checo vivió todo tipo de emociones, una mala arrancada del finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, y el contacto entre el Red Bull de Max Verstappen y el Ferrari de Charles Leclerc, mandaron al Racing Point de Pérez a pits y a la última posición.

Poco a poco, con la persistencia que le caracteriza al mexicano fue rebasando a sus compañeros, la lucha más férrea la tuvo con su compañero de equipo Lance Stroll y con el otro Red Bull, el de Alex Albon.

El mal día de Mercedes en los pits le dejó el camino liber a Checo para conquistar la anhelada victoria en la penúltima fecha de la temporada y a una carrera de decidir su futuro.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No se que decir Después de la primera vuelta, la carrera había terminado pero se trataba de no rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos”: Sergio Pérez

Felicitaciones para Sergio Pérez

Después de su triunfo en el GP de Sakhir, las felicitaciones para el piloto mexicano aparecieron en las redes sociales.

🙌 𝗖𝗛𝗘𝗖𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 🙌 Sergio Perez takes his maiden Formula 1 win with an incredible recovery drive! WOW!#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/o9tGmzNiLq — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

No estoy llorando, se me metió un Checo Pérez en el ojo 😢👏👏👏 pic.twitter.com/6fKAcAyYRN — San Cadilla (@SanCadilla) December 6, 2020

🏆🥇🇲🇽 @SChecoPerez hace historia en #F1 y se convierte en el primer mexicano en ganar un gran premio desde 1970. 🏎️ #Checo vino de atrás luego de un incidente en las primeras vueltas y se llevó la victoria en el Gran Premio de #SakhirGP en el emirato de #Bahrein.

👇👇👇 pic.twitter.com/ESUrQrpuTx — DeMemoria (@DeMemoria) December 6, 2020





Qué orgullo @SChecoPerez increíble momento. Arriba México y Jalisco. ¡Felicidades! pic.twitter.com/2r6zFvTzEH — Lorena Ochoa Reyes (@LorenaOchoaR) December 6, 2020

Los colores no importan cuando representas a 🇲🇽 con el ❤️ ¡Felicidades por poner nuestra bandera en lo más alto, @SChecoPerez! 🎉🏁🏎 #PuroMexicano — CHIVAS (@Chivas) December 6, 2020

Felicidades @SChecoPerez increíble después de 50 años un mexicano! Regresa 🇲🇽 💪🏽 que carrera! 👌🏽 https://t.co/fUCLa9dEUF — Ricardo Sanchez GP (@RSanchezGP) December 6, 2020

La gran carrera que realizaste, nos hace sentir orgullosos; la forma en que has trabajado y luchado por esa transformación durante tantos años, es impresionante. Más que merecido. Felicidades, @SChecoPerez, pones el nombre de México en todo lo alto. 👏#LateConFuria 🔴⚫️ https://t.co/wNExjRQr06 — Atlas FC (@atlasfc) December 6, 2020





Checo Pérez orgullo internacional, eres grande hijo, cada día me demuestras que eres el número 1, tu dedicación y esfuerzo te llevarán siempre al éxito.

Soy el padre más orgulloso. ¡Felicidades!#ShakirGP #Checo #Ganador pic.twitter.com/UwYNqmg17U — Antonio Pérez (@APerezGaribay) December 6, 2020

Esta foto me emociona. Veo un niño que soñó, entrenó, sacrificó, luchó y que HOY… hoy consiguió eso por lo que comenzó todo, un SUEÑO. FELICIDADES @SChecoPerez Y GRACIAS, porque lo que hoy logras es por y para ti, pero que nos motiva a muchos! 🙌🏻 👏🏻 pic.twitter.com/gOmG02mWjo — Miguel Layun (@Miguel_layun) December 6, 2020

¡Orgullo mexicano! 🥳 Felicidades @SChecoPerez por llevarte el #GPSakhir y poner en alto el nombre de 🇲🇽 pic.twitter.com/A9jENhnFIk — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) December 6, 2020