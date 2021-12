‘Hay Silvia para rato’

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque Silvia Pinal permanece internada en un hospital en la CDMX por Covid, su hija Sylvia Pasquel afirmó que se encuentra bien y más fuerte que nunca.

«Esta Navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami, quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca.

«Nos hace mucha falta nuestra Diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda!», publicó en su Instagram el viernes.

Michelle Salas, nieta de Pasquel y bisnieta de Pinal, agradeció en redes sociales a los seguidores de su bisabuela por estar preocupados por la salud de la estrella, de 90 años.

Tras ser hospitalizada por problemas con su presión la tarde del miércoles, la diva del cine mexicano dio positivo a Covid-19 en una prueba y fue ubicada en un área especializada del hospital.

El jueves, Pasquel y sus hermanos Alejandra y Luis Enrique Guzmán dijeron a medios que la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real estaba despierta y animada.

«El virus no le ha atacado ni inflamado ninguna de sus neumonías que tuvo en algún momento. Lo que nos entristece es no poder estar con ella y que pase la noche de Navidad sola», compartió entonces Luis Enrique.

Hasta el cierre de la edición, los familiares de Silvia Pinal no dieron nuevos detalles sobre la salud de la primera actriz.