Hará Ruiz todo lo posible para ganar

El pugilista mexicano aseguró que sobre el ring verán a un peleador que no se rinde y que hará todo para salir con el brazo en alto.

CIUDAD DE MÉXICO.- Consciente de la peligrosidad del británico Anthony Joshua, el boxeador mexicano Andy Ruiz dejó en claro que hará todo lo posible para defender sus títulos y salir con la victoria el 7 de diciembre en el esperado choque de revancha.

Andy Ruiz llegó a Arabia Saudita a inicios de semana para ultimar detalles rumbo a la pelea que se realizará en la Diriyah Arena, inmueble que conoció y que prácticamente está listo para recibir a 15 mil aficionados, del cual se mostró sorprendido.

“Él quiere quitarme mis cinturones, así que haré todo lo posible para ganar y lo haré por toda mi gente”, dijo el carismático pugilista mexicano, quien tratará de repetirle la dosis del 1 de junio, cuando lo venció por nocaut técnico en siete asaltos en Nueva York.

Aquella vez el mexicano se agenció los títulos de peso completo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), confiado de que los defenderá por primera vez.

Aseguró que sobre el ring verán a un peleador que no se rinde y que hará todo para salir con el brazo en alto, por lo cual pidió el apoyo de la afición para el pleito estelar de Clash on the Dunes.

Ya en la parte final de su preparación, el pugilista medita, se prepara y analiza qué hará sobre el cuadrilátero, “estamos visualizando la pelea y saliendo victoriosos”.

Durante la presentación oficial de la velada en septiembre aún no estaba la arena construida, en una zona perteneciente al Patrimonio Mundial de la Unesco, escenario que recorrió este día el mexicano sorprendido por su rápida edificación en poco más de un mes.

Tras visitar el lugar, dijo que “es increíble, una locura cómo construyeron todo en un mes y medio. Será increíble pelear aquí, será histórico y quiero hacer historia aquí”.

Andy Ruiz llega a este pleito con un registro profesional de 33-1, 22 por la vía del nocaut, mientras que el británico presenta foja de 22-1, 21 antes del límite, y que quiere reencontrarse con la victoria y recuperar sus títulos.