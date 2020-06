Hallan virus con potencial pandémico en China

Aunque no ha sido catalogado como un problema inmediato, instan a no bajar la guardia y a mantener vigilancia sobre su evolución

De acuerdo con investigadores de la Universidad de Nottingham, la nueva cepa porcina no es una amenaza inmediata para los humanos, pero habría que mantener un monitoreo ante la evolución del virus. [AP]

CHINA.- Una nueva cepa de gripe porcina con potencial riesgo de transmisión para los humanos fue identificada en China por científicos.

La principal preocupación de los investigadores es que el nuevo agente patógeno, similar en sus características con el A/H1N1pdm09, el cual provocó un brote en 2009 que comenzó en México, pudiera mutar para propagarse rápidamente de persona a persona.

De acuerdo con el profesor Kin-Chow Chang, quien trabaja en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, el nuevo virus, denominado G4 EA H1N1, no ha sido catalogado como un problema inmediato, pero instó a no bajar la guardia y a mantener vigilancia sobre su evolución.

“En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos”, expuso ante la cadena BBC.

Algunos trabajadores de la industria porcina y de mataderos en China presentaron cuadros sintomáticos relacionados con el nuevo virus, el cual, conforme a lo descrito por los investigadores, podría multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias.

Las vacunas actuales utilizadas contra la gripe podrían adaptarse para combatir la cepa, enunciaron los especialistas, al tiempo que remarcaron, en consonancia con Chang, que no se trataba de una amenaza de prontas consecuencias.

Por su parte, el profesor James Wood, jefe del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge, comentó que los esfuerzos de cara al estudio y observación de posibles cepas infecciosas en cerdos y otros animales eran un “recordatorio saludable” de que la humanidad, en la medida de que aumente su contacto con la vida silvestre, se encontraba en constante peligro de enfrentar una nueva enfermedad pandémica.

Sobre esta consideración, científicos y colaboradores de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias) han exhortado a las autoridades del mundo a implementar medidas de monitoreo con el objetivo de prevenir futuros brotes.