Hallan sin vida a una persona en la colonia Victoria

NUEVO LAREDO, TAM .- Una persona en situación de calle fue localizada sin vida en el interior de una vivienda abandonada ubicada en Independencia 910, en la colonia Victoria, luego de que vecinos reportaran a un hombre inconsciente en el lugar.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al revisar al individuo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se presume que la causa del fallecimiento pudo haber sido un infarto.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre solía ingresar a la casa abandonada para dormir. Al momento de ser localizado, no portaba identificación oficial, por lo que permanece en calidad de desconocido.

El fallecido vestía una camisa color amarillo, pantalón de mezclilla y tenis sin agujetas. Presentaba tez aperlada, barba y una edad aproximada de entre 55 y 60 años.

El área fue acordonada mientras agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaban las diligencias correspondientes y daban fe de los hechos.

Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia de ley, la cual permitirá determinar con precisión la causa del fallecimiento y apoyar en su posible identificación.