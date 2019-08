Hallan a estudiante en Francia tras 8 días

NUEVO LAREDO TAM.- Tras ocho días reportado como desaparecido en Francia, un estudiante de intercambio de Nuevo Laredo ya fue encontrado, revelaron fuentes oficiales cercanas al caso.

Sin dar detalles, las fuentes dijeron que los padres de Francisco Iván Mireles Zamarripa, de 21 años, ya tuvieron hoy noticias del joven, quién dejó de comunicarse con ellos desde el pasado viernes.

Mireles Zamarripa debió haber regresado a México el domingo en un vuelo proveniente de París, donde se encontraba desde diciembre por medio de un programa de intercambio académico con instituciones de ese país y la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, donde estudia la carrera de Logística.

El próximo viernes está programado su regreso a Nuevo Laredo con sus familiares.

Autoridades descartaron que el joven haya sido víctima de algún delito y la familia ya fue enterada de la localización, mientras el Consulado de México y de Francia realizan gestiones para el retorno.

Su presunta desaparición fue hecha pública en un inicio por su hermano, Luis Alberto, que a través de Twitter difundió el hecho el domingo pasado.

«Él es mi hermano y no sabemos nada de el desde el viernes. Estaba en Francia por estudio de intercambio y perdimos comunicación hace dos días con él, no contesta su teléfono; sabemos que fue a Suiza después de ahí no llegó a París para tomar su vuelo a México, retweets por favor», expresó en el mensaje de redes sociales acompañado de una imagen del estudiante universitario.

Por medio de un comunicado, la UT de Nuevo Laredo precisó que el alumno de intercambio se encontraba en Francia como parte de los estudiantes que a nivel nacional fueron acreedores a la beca del Programa Movilidad Internacional Estudiantil MEXTROTEC.

La institución educativa señaló que desde el momento en que se perdió la comunicación con el universitario se dio aviso a las embajadas de México y Francia, quienes comenzaron la búsqueda, sin lograr resultados hasta ahora.

Pese a los esfuerzos por localizarlo hasta el mediodía de hoy no se sabía de su localización.

Mireles llegó a Francia en diciembre junto a otros cinco compañeros dentro del programa de intercambio estudiantil, quienes ya se encuentran en Nuevo Laredo, luego de que la estancia concluyó el pasado fin de semana y el grupo regresó el domingo.

No obstante, sin que se conozcan los motivos, el estudiante no arribó junto a sus demás compañeros, es decir, el pasado sábado no abordó el avión de regreso a México y desde el viernes 26 de julio se conoció que dejó de comunicarse con sus padres.

La oficina de Asistencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas de Francia (ARPD, por sus siglas en francés), reportó que el joven de 21 años fue a la ciudad de Lyon.

«Desaparición de un joven mexicano: se habría ido a Lyon, Ivan Francisco Mireles Zamarrón, de 21 años, que se hospedaba en Francia como parte de sus estudios, tenía previsto volar a París el sábado para regresar a México. Pero él no apareció», publicó la ARPD en Twitter.

También en Twitter, el hermano del desaparecido tras hacer diversas publicaciones para pedir ayuda que permite la localización del estudiante ha dejado de hacerlo.

«#ivan te sigo buscando somos muchos te vamos a encontrar», escribió por última ocasión ayer.

Un día antes, el pasado lunes, difundió una imagen de un panda rojo en un zoológico, que se supone su hermano visitó ese sitio.

«Este es el zoológico donde andaba si alguien puede identificar el lugar exacto lo agradecería demasiado sabemos que fue en suiza», dijo.

En otra de las publicaciones en un mensaje con la fotografía de su hermano señaló en Twitter que no se trataba de una broma la desaparición.

«No sabemos en qué ciudad de suiza estaba solo que iba a salir en autobús solo sigan compartiendo».