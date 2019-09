Había ilusión de que Neymar volviera al Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que hicieron lo posible para traer a Neymar, pero era una operación complicada y que tal vez lo intenten de nuevo en el próximo verano, porque en enero es imposible.

“No entra (Neymar) en la planificación de enero. Está descartado para entonces.

“Hubo un momento en el que se produjo el caso. En un momento del verano supimos que Neymar quería irse del PSG. Leonardo abrió las puertas de la negociación y fuimos a negociar. No llegó a buen puerto porque las exigencias y las demandas no las pudimos asumir. En el momento que es público que el PSG está abierto a negociar, los jugadores se interesan. Dentro del club era una ilusión que un jugador volviera, y él quería volver”, dijo en una entrevista a Barça TV.

Bartomeu dijo que nunca pusieron a jugadores en la negociación por el brasileño, que todo fue desde el París Saint Germain.

“El Barsa nunca ha puesto jugadores encima de la mesa. Los nombres son del PSG. Al final, cuando aparecen nuevas demandas del club francés sabemos que no son asumibles. Desde París querían que algún jugador fuera cedido con una opción de compra a final de temporada. La petición del PSG no era asumible. Son ellos los que nos piden esos jugadores.

“Este fichaje no era fácil, no sólo por el aspecto económico o deportivo. Hay gente que está decepcionada y otra contenta. Messi no me ha dicho nada. No forman parte de la secretaría técnica del club. El fichaje era un extra y también una decisión deportiva”, estableció.

Sobre los fichajes que sí pudieron hacer declaró que fueron buenos jugadores.

“Ha sido un verano largo, pero la plantilla estaba hecha desde hace mucho tiempo. Hemos fichado un centrocampista, un delantero y un lateral. Hubo un cambio de porteros porque Cillessen quería jugar. Estoy contento porque esta plantilla es más competitiva que la del año pasado. Es corta pero competitiva. Con ganas de que siga la temporada, y con Ernesto Valverde que es un entrenador que tiene muy claro el concepto, que acepta la exigencia y espero mucho de ellos”, manifestó.