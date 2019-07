Guillermo del Toro tendrá estrella en el Paseo de la Fama

LOS ÁNGELES.-El director J.J. Abrams y la cantante Lana Del Rey serán los encargados de develarla durante una ceremonia el 6 de agosto, informó el lunes la Cámara de Comercio de Hollywood.

Del Toro será honrado en la categoría de cine y su estrella será la número 2.669 del paseo. La ceremonia será transmitida en vivo por internet.

Desde el inicio de su carrera Del Toro ha cautivado al mundo con películas como “Cronos”, “Crimson Peak” (“La cumbre escarlata”), “Hellboy” y “El espinazo del diablo”. En 2018 su cinta “The Shape of Water” (“La forma del agua”) obtuvo cuatro premios Oscar, incluyendo a mejor película y mejor dirección. El filme se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo el León de Oro.

En 2007 su película “El laberinto del fauno” fue galardonada con el Oscar a mejor dirección de arte, cinematografía y maquillaje.

Del Toro nació en 1964 en Guadalajara, México, donde actualmente exhibe su muestra “En casa con mis monstruos” en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. La exposición se presentó previamente en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA por sus siglas en inglés), el Instituto de Arte de Minneapolis y la Galería de Arte de Ontario.

Entre los próximos proyectos dirigidos por Del Toro se destacan una nueva versión del clásico animado “Pinocchio” (“Pinocho”), para Netflix, y otra del drama psicológico “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”).

Como productor Del Toro se ha destacado por su participación en “Trollhunters: Tales of Arcadia” (“Trollhunters”), “The Book of Life” (“El libro de la vida”) y “The Strain”, mientras que el 9 de agosto estrenará “Scary Stories to Tell in the Dark” (“Historias de miedo para contar en la oscuridad”), dirigida por André Ovredal.

Además de otorgar becas para estudiantes de animación y ayudar con boletos de avión a niños invitados a campeonatos internacionales de matemáticas, Del Toro es miembro de la junta de directores de la Iniciativa Hero, de apoyo financiero a creadores de comics, la cual ha otorgado más de un millón de dólares para estos artistas.