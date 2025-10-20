Guerrero pega su 6to jonrón en playoffs y Azulejos vencen 6-2 a Marineros para forzar juego decisivo

La serie se decidirá el lunes por la noche en Toronto

Vladimir Guerrero Jr. (27), de los Azulejos de Toronto, celebra después de anotar gracias a un error de tiro en tercera base por parte del receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh (no en la imagen) durante la séptima entrada del sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el domingo 19 de octubre de 2025, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

TORONTO (AP) — Vladimir Guerrero Jr. conectó su sexto jonrón de la postemporada, el novato Trey Yesavage ponchó a siete en cinco entradas y dos tercios y los Azulejos de Toronto forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 6-2 a los Marineros de Seattle la noche del domingo.

La serie se decidirá el lunes por la noche en Toronto, el segundo juego decisivo en la historia de los Azulejos. Toronto perdió ante Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín, jugará por primera vez un séptimo juego de postemporada. El ganador se enfrentará al campeón de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, en la Serie Mundial que comienza el viernes.

“Mi papá me decía, ‘El Juego 7 es darlo todo’”, dijo Guerrero, hijo del jardinero del Salón de la Fama Vladimir Guerrero.

Addison Barger conectó un jonrón e impulsó tres carreras tempranas, y los Azulejos concretaron tres doble plays detrás de Yesavage, dos de ellas para salir de atolladeros con las bases llenas.

Eso convirtió a Toronto en el primer equipo en inducir dobles matanzas consecutivas con las bases llenas para terminar una entrada en un juego de postemporada. Son solo el cuarto equipo en lograr dos en un solo juego de playoffs.

“Él trae la energía. Es joven. Quiere ganar con tantas ganas”, dijo Guerrero sobre Yesavage.

Toronto también aprovechó los tres errores de Seattle, la mayor cantidad de la temporada. En comparación, los Azulejos han cometido cuatro errores en diez juegos de playoffs.

“Este es un equipo que ha hecho las pequeñas cosas toda la temporada”, dijo el manager de los Marineros, Dan Wilson. “También es un equipo que ha sabido recuperarse mucho, y esta es una oportunidad para que lo hagamos de nuevo, y lo haremos mañana por la noche en el Juego 7”.

El sexto jonrón de postemporada en la carrera de Guerrero —todos este año— lo empató con José Bautista y Joe Carter como los que más han logrado en la historia de los Azulejos. Bautista realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del juego.

Toronto había perdido sus cuatro juegos anteriores cuando enfrentaban la eliminación en postemporada. Esa racha se extendió hasta el Juego cinco de la serie de campeonato de 2016 contra Cleveland e incluyó derrotas en la ronda de comodines ante Tampa Bay en 2020, Seattle en 2022 y Minnesota en 2023.

El jonrón de Guerrero al inicio del quinto rollo puso la pizarra 5-0 y sacó al abridor de los Marineros, Logan Gilbert. El derecho permitió cuatro carreras limpias y siete hits en cuatro entradas.

Yesavage llevó una blanqueada hasta la sexta. Fue responsable de dos carreras y seis hits, cinco de ellos sencillos. Cinco de sus ponches fueron con su bola rápida de dedos separados, al igual que los dos rodados de doble play con las bases llenas.

“Simplemente creí en mí mismo. Sé que mi repertorio funciona a este nivel”, dijo Yesavage. “Sé que la defensa detrás de mí va a jugar al máximo de sus habilidades, y conseguir tres dobles matanzas en entradas consecutivas fue enorme”.

El joven de 22 años Yesavage lanzó un máximo de temporada de 31 lanzamientos de dedos separados. Consiguió 10 swings fallidos con esos lanzamientos y cinco más con sliders.

“Solo quería competir en la zona, tratar de no quedarme atrás en la cuenta y simplemente salir y dejar que mi repertorio funcione, y eso fue lo que hice”, dijo.

Tres de las seis aperturas de Yesavage en las Grandes Ligas han sido en los playoffs. Ha ganado dos veces en tres aperturas esta postemporada después de ganar una de tres salidas en la temporada regular.

Louis Varland sacó cuatro outs y Jeff Hoffman ponchó a cuatro en dos entradas sin hits para cerrar el juego.

Los Marineros usaron dos bases por bolas y un sencillo para llenar las bases contra Yesavage en la tercera, pero fueron negados cuando el toletero Cal Raleigh bateó para un doble play 3-6-1 iniciado por Guerrero y completado por Yesavage cubriendo la primera base. El rodado de Raleigh en el primer lanzamiento salió de su bate a 101 mph.

Raleigh terminó de 4-0 con tres ponches.

Seattle volvió a quedarse sin anotar después de otra oportunidad con las bases llenas en la cuarta cuando J.P. Crawford bateó para un doble play 4-6-3.