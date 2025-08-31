El Dólar
‘Guerrerean’ neolaredenses en el Centro Histórico

Agencias

Nuevo Laredo, Tam. -La avenida Guerrero se vistió de fiesta, música y sabor con la celebración de la “Guerrereada”, evento que reunió a decenas de familias neolaredenses en el corazón del Centro Histórico, donde la alegría, la tradición y la convivencia marcaron la noche.

Desde temprano, el primer cuadro de la ciudad se llenó de color: los aromas de los antojitos mexicanos y la carne asada invadieron el lugar, mientras que los acordes de la música norteña, la cumbia y el pop pusieron a bailar a chicos y grandes en un ambiente totalmente familiar.

La fiesta también fue punto de encuentro para clubes de motociclistas, automóviles y camionetas, quienes compartieron con el público la pasión por sus vehículos, exhibiéndolos en la emblemática avenida y convirtiendo el paseo en una experiencia llena de admiración y fotografías.

El escenario musical brilló con la presentación especial de la Centenaria Banda de Música Municipal, que dio un toque solemne y tradicional a la velada, además del talento de agrupaciones locales que llenaron de ritmo cada rincón: Sonora Palomares, Los Romeritos, La Generación de la Kumbia, Los Unikos, Bluenote, Quinta Luna, entre otros.

Los asistentes también disfrutaron una velada de boxeo amateur y profesional, que le puso el toque de emoción al evento.

Organizada por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Turismo, esta iniciativa tuvo como objetivo ofrecer un espacio de convivencia, esparcimiento y cultura para las familias, además de reactivar el Centro Histórico como punto de encuentro y orgullo de los nuevo-laredenses.

Para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, el Gobierno Municipal dispuso de transporte público especial, facilitando el regreso de las familias a sus hogares al concluir la velada.

La “Guerrereada” demostró que con música, sabor y tradición, Nuevo Laredo continúa fortaleciendo la unión familiar y la vida en comunidad, dando nueva vida al corazón de la ciudad.

