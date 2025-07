Guardia Estatal desata balacera tras accidente en la carretera a Anáhuac; hay dos agentes muertos

Nuevo Laredo, Tam .— Un fatal accidente en la carretera a Anáhuac, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles en esta ciudad, dejó dos elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas muertos, y tres heridos, uno de ellos un civil y expuso nuevamente las irregularidades bajo el mando de Luis Ángel Peñaflor Camey, alias “El Camey”.

Los fallecidos, identificados como Yemer González Hernández y Víctor Manuel Guillén García, viajaban en la patrulla blindada 1961, conducida por un compañero, cuando la unidad invadió el carril contrario y chocó contra un camión de volteo. Peñaflor Camey, resultó lesionado de forma leve, mientras otros dos agentes quedaron gravemente heridos. El conductor del camión, prensado tras el impacto, fue rescatado por Protección Civil y Bomberos quienes fueron encañonados por los policías.

Una de las victimas quedo sin vida en la caja de la patrulla de la Guardia Estatal y otro de sus compañeros murió tras al salir “volando” de la unidad oficial, en la que viajaba. Su cuerpo, quedo a varios metros de distancia entre el monte.

El incidente, escaló cuando, por órdenes de Peñaflor, los agentes abrieron fuego indiscriminadamente contra automovilistas y traileros que transitaban por la zona. “Estaban disparando a la gente que pasaba, para que se regresaran para atrás, disparaban sin ton ni son, aunque veían que eran familias”, relató un padre de familia que presenció los hechos mientras se dirigía al centro de la ciudad.

Este acto de violencia ha generado indignación, especialmente tras confirmarse que los guardias estatales impidieron inicialmente que elementos de Protección Civil y Bomberos auxiliaran al conductor herido, apuntándoles con sus armas de cargo por orden de “El Camey”; finalmente el hombre fue rescatado y trasladado al Hospital General, donde elementos policiacos lo hostigan y amenazan, así como a su familia.

Peñaflor, coordinador de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo, enfrenta un historial de denuncias que incluye abuso de autoridad, extorsión y nexos con el Cártel del Golfo. Además, se le acusa de proteger a Roberto Martínez Lugo, ex policía prófugo por un doble homicidio en 2018, y de recibir depósitos ilícitos de 30,000 y 100,000 pesos en 2025.

Su participación en un tiroteo en Ciudad Victoria el 20 de mayo, usando equipo oficial fuera de servicio, violó la Ley de Seguridad Pública, sumando cuestionamientos sobre su liderazgo y la impunidad que lo respalda.

La tragedia en la carretera a Anáhuac no es aislada. Hace meses, Peñaflor estuvo involucrado en un choque el 14 de junio que dejó cinco agentes heridos, donde también se le acusa de obstruir a la prensa. Elementos de la corporación han denunciado presiones para extorsionar ciudadanos, afirmando que contaba con el apoyo del ahora ex secretario Sergio Hernando Chávez García, destituido en julio. “Nos obliga a hacer cosas ilegales y nos amenaza si no cumplimos”, confesó un guardia bajo anonimato, reflejando el descontento interno.

Con la llegada del nuevo secretario, Carlos Arturo Pancardo Escudero, la presión crece para depurar la Guardia Estatal. El choque frente al fraccionamiento Los Ángeles, en la carretera a Anáhuac, con dos muertos y un conductor herido, pone en jaque la seguridad pública en Tamaulipas. La ciudadanía exige una investigación exhaustiva sobre Peñaflor Camey, cuya conducta parece perpetuar un ciclo de abuso y violencia que urge ser frenado para restaurar la confianza en las fuerzas del orden.

