Guadalajara será la sede de un WTA 1000 en octubre

CIUDAD DE MÉXICO — Por primera vez en la historia, la ciudad mexicana de Guadalajara será sede de un torneo de tenis WTA 1000, anunciaron el lunes los organizadores.

El torneo se realizará del 17 al 23 de octubre en el Centro Panamericano de Tenis y que en noviembre del año pasado fue sede de las Finales de la WTA.

«Es algo increíble el poder presentar un torneo tan grande como un WTA 1000, una de las máximas categorías; es un triunfo no sólo para Guadalajara sino para México y todo Latinoamérica», dijo a The Associated Press el director del torneo, Gustavo Santoscoy.

«Llevamos muchos años en la organización del tenis con buenas relaciones lo que hemos logrado, con el Abierto de Zapopan, de las finales del año pasado que dan el testimonio de que estamos preparados para alcanzar el 1000», agregó.

Guadalajara se une a ciudades como Dubai, Toronto, Roma y Cincinnati que también organizan torneos femeninos de este nivel, el segundo detrás de los cuatro Grand Slams.

Los organizadores mexicanos han aprovechado que la WTA decidió no organizar torneos en China tras las denuncias de la jugadora Peng Shuai, quien desapareció de la vista al público luego de acusar a un exmiembro del gobernante Partido Comunista de abuso sexual.

La WTA disputaba dos torneos 1000 en China, uno en Wuhan y el otro en Beijing.

Santoscoy dijo que por lo mismo el futuro del torneo en México se decidirá más adelante y por lo pronto sólo tienen garantizado realizarlo en 2022.

«Tenemos conversación año con año, con la pandemia, la guerra y otras cuestiones hoy nos lo ofrecen y lo tomamos, vamos a ver qué pasa. Nosotros hemos ido aprovechando oportunidades, primero nos dieron un 125, luego un 250, luego las Finales y ahora esto, lo aceptamos y ya después se tomará una decisión» agregó.

Guadalajara fue anfitriona de las Finales de la WTA en noviembre del año pasado luego que Shenzen, también en China, no pudo realizarlo debido a la pandemia de coronavirus. La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza se proclamó campeona.

El torneo se realizará en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, ciudad ubicada en el occidente del país y a unos 600 kilómetros de la capital.

El directivo dijo que para albergar el torneo tienen planeado ampliar la infraestructura actual para tener cuatro escenarios donde se realicen los partidos, además de ampliar otras zonas como área de comida y amenidades.

Zapopan ya recibió este año un torneo categoría 250 de la gira, que se realizó entre el 21 y 27 de febrero.