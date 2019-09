Greta Thunberg se reúne con Trudeau en Canadá

E.U.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la activista sueca Greta Thunberg sostuvieron este viernes una reunión en Montreal, mientras se lleva a cabo la segunda jornada de la huelga mundial por el clima en decenas de ciudades.

Se trató de un breve encuentro en el Museo de Hospitalarios del Hotel-Dieu, donde la ambientalista dijo que las acciones del gobierno canadiense en materia ambiental aun no son adecuadas.

“Mi mensaje a todos los políticos es el mismo. Él tiene responsabilidad, no está haciendo suficiente. Este es un gran problema, es un sistema que está mal y el mensaje es el mismo: escuchar a la ciencia y actuar”, dijo antes de encabezar la marcha que salió del monumento a Sir George-Etienne Cartier, en Mount Royal Park.

Trudeau, por su parte, agradeció a la joven sueca por “inspirar a nuestros niños, por empujarnos a todos para hacer más”.

Thank you, @GretaThunberg for inspiring our kids, for pushing us all to do more, and for building a movement to make it possible.#ClimateAction #FridaysForFuture pic.twitter.com/hdK9FwsMEr

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 27, 2019