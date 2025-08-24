Grealish ayuda al Everton a vencer 2-0 al Brighton en nuevo estadio

Fue la primera victoria de la temporada para el Everton, después de caer 1-0 ante Leeds en la jornada inaugural

Jack Grealish del Everton saluda a la afición al salir de suplente en el encuentro ante el Brighton de la Liga Premier el domingo 24 de agosto del 2025. (AP Foto/Jon Super)

CIUDAD DE MÉXICO.- Everton se presentó en su nuevo hogar frente al agua en Bramley-Moore Dock con una victoria el domingo 2-0 sobre Brighton y Jack Grealish mostró destellos del jugador que una vez fue el ícono del fútbol inglés.

Grealish, quien fue cedido por el Manchester City en un intento por resucitar su carrera, dribló hacia el área y disparó un centro para que el extremo Iliman Ndiaye rematara de volea el primer gol de una nueva era para el Everton tras la emotiva salida del equipo de Goodison Park, su hogar de mucho tiempo. Fue un gol significativo debido a que Ndiaye también anotó el último gol en Goodison.

Grealish firmó su segunda asistencia del encuentro al enviarle el balón a James Garner, quien anotó el segundo del encuentro. El delantero inglés tiene el mismo número de asistencias que tuvo en sus dos últimas temporadas con el City en la Liga Premier.

El portero del Everton, Jordan Pickford, detuvo un penal de Danny Welbeck para el deleite de los 51.759 aficionados presentes en el nuevo estadio, que fue construido con la esperanza de llevar a un club que ha rendido por debajo de sus posibilidades en los últimos años a un nuevo nivel.

Sin amor perdido

Los aficionados del Crystal Palace no tuvieron miedo de expresar sus sentimientos sobre el Nottingham Forest durante el empate 1-1 en Selhurst Park.

El Palace, ganador de la Copa FA la temporada pasada, fue degradado de la Liga Europa a la Conference League el mes pasado por violar las reglas de la UEFA sobre propiedad de clubes, en una saga que el club cree fue influenciada por el Forest y su propietario Evangelos Marinakis, quien se benefició al ser promovido a la Europa League a expensas del Palace.

Con un cartel, se burlaron de Marinakis antes del partido y los bulliciosos seguidores del Palace también entonaron algunos cánticos abusivos que también apuntaron a la UEFA.

Ismaila Sarr dio la ventaja al Palace después de 37 minutos antes de que Callum Hudson-Odoi igualara al 57 para el Forest, cuyo entrenador Nuno Espírito Santo estuvo en el banquillo para el partido a pesar de las preocupaciones sobre su trabajo en medio de crecientes tensiones con Marinakis durante el verano.

Fulham-Man United más tarde

El Manchester United visita más tarde al Fulham y buscará construir sobre su alentador desempeño en la derrota ante el Arsenal el fin de semana pasado.