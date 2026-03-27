Grave, adolescente prensado en Carretera Aeropuerto

El automóvil era conducido por Ángel, de 16 años, quien presuntamente perdió el control de la unidad

En el vehículo viajaban también Plácido, de 21 años, hermano del conductor, y Brayan, de 25 años, propietario del automóvil. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

En el vehículo viajaban también Plácido, de 21 años, hermano del conductor, y Brayan, de 25 años, propietario del automóvil. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un adolescente de 16 años resultó con lesiones graves luego de quedar atrapado en el interior del automóvil que conducía, tras estrellarse contra un señalamiento vial en la Carretera Aeropuerto, al poniente de esta frontera.

El percance ocurrió en el tramo comprendido entre Lago de Chapala y el puente conocido como “Los Aguacates”, donde un vehículo Chevrolet Cavalier terminó impactado contra la base metálica de un señalamiento, lo que provocó severos daños en la parte frontal de la unidad.

De acuerdo con los reportes de las autoridades viales, el automóvil era conducido por Ángel, de 16 años, quien presuntamente perdió el control de la unidad mientras circulaba por esa vía. En el vehículo viajaban también Plácido, de 21 años, hermano del conductor, y Brayan, de 25 años, propietario del automóvil.

Tras el impacto, el conductor quedó prensado dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron maniobras de rescate utilizando equipo especializado para liberarlo.

Una vez rescatado, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde ingresó con una fractura severa en una de sus piernas y otras lesiones derivadas del accidente.

En el mismo percance, Brayan resultó con golpes en el rostro y extremidades, por lo que también fue llevado a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, Plácido no presentó lesiones de consideración.

Ante los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, el propietario del vehículo declaró que se dirigían a sus domicilios en la colonia Villas de San Miguel cuando ocurrió el accidente, señalando que había permitido que el menor condujera debido a que él se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.

Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer las causas del accidente y trasladaron el vehículo al corralón.