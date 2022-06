Google presenta The Anywhere School 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año, la tecnológica Google se puso en contacto con miles de educadores de todo el mundo para comprender mejor cómo estudiantes y maestros están utilizando la tecnología en el aula, con la finalidad de conocer más a fondo, la forma en que la compañía puede ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial personal.

Con ese objetivo en mente, Google presentó sus nuevas actualizaciones en Chromebooks, Google Classroom y Google Meet.

Transmitir su pantalla a una más grande desde sus Chromebooks

‘Desde compartir dispositivos en reuniones uno a uno, pasando por los profesores que usan Chromebooks junto con los estudiantes, estamos evolucionando constantemente nuestras funciones para satisfacer las necesidades cambiantes del aula. Estamos agregando nuevas funciones como la aplicación Screencast, integrada en Chrome OS en la versión M103, con la que puedes grabar, recortar, compartir y ver transmisiones de pantalla transcritas, así como crear una biblioteca personalizada de videos guardados automáticamente en Google Drive’, indicó la firma en un comunicado.

De igual forma, anunció la llegada de un nuevo modo, moderador de transmisión, que llegará a dispositivos con Google TV seleccionados. Esta nueva herramienta permite tanto a educadores como estudiantes compartir de forma inalámbrica la pantalla de su Chromebook a una pantalla de clase utilizando un código de acceso, de modo que sólo las personas que están en la misma aula que la pantalla puedan transmitir contenido desde sus equipos.

Mejoras de aprendizaje adaptativo en Google Classroom

Google señaló que se encuentra implementando nuevas integraciones y herramientas para mejorar las tareas diarias de los maestros y ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades.

Los conjuntos de práctica se apoyan en el aprendizaje adaptativo al dar a los estudiantes retroalimentación instantánea sobre sus respuestas y apoyo en tiempo real si se atascan, proporcionando información automatizada para que los maestros identifiquen posibles brechas en la comprensión de los estudiantes.

Los conjuntos de práctica ahora están disponibles en todo el mundo en versión beta, y sólo en inglés, para los clientes de Google Workspace for Education con las ediciones Education Plus o Teaching and Learning.

Con los complementos, estamos haciendo posible que los estudiantes y profesores accedan a más de 15 herramientas de EdTech, como Kahoot! y Pear Deck, todo con un solo inicio de sesión.

Los maestros pueden crear tareas atractivas y ver nuevas experiencias de calificación, mientras que los estudiantes no tienen que preocuparse por recordar contraseñas adicionales y navegar por sitios web externos.

Google Meet

Para quienes utilizan las ediciones Teaching & Learning y Plus de Google Workspace for Education, la tecnológica señaló que está agregando a Google Meet funciones centradas en aumentar la interconectividad, el control y la eficiencia en el aula.

De esta forma, ahora las llamadas en Meet se pueden transcribir automáticamente directamente en un documento de Google para obtener revisiones fáciles de las lecciones y la capacidad de buscar palabras clave y conceptos.

‘¿Alguna vez han deseado poder controlar su clase y presentarla desde otra pestaña? Ahora pueden, con la función pantalla en pantalla en Meet, con la que pueden navegar por otras pestañas en Chrome mientras ven 4 recuadros de estudiantes en una llamada de Meet. Y para mantener a la clase participando y verificar regularmente su comprensión, ahora pueden agregar encuestas, así como preguntas y respuestas, y transmitir en vivo directamente a YouTube’, señaló Google.