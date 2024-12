Gol en descuento arrebata victoria al Barça en visita a Betis

BARCELONA (AP) — El técnico Hansi Flick fue expulsado por protestar un penal y el líder Barcelona dejó escapar la ventaja durante el tiempo de descuento, conformándose el sábado con un empate 2-2 de visita al Real Betis en la Liga española.

Assane Diao marcó el gol que decretó la repartición de puntos en el cuarto minuto de la compensación. El extremo de 19 años coló un disparo entre las piernas del zaguero Iñaki Martínez antes de meterse junto al poste.

Robert Lewandowski había abierto el marcador por los azulgranas, con un remate desde el corazón del área a los 39.

El mediocampista argentino Giovani Lo Celso puso el 1-1 por los béticos con el cobro de un tiro penal a los 68 tras una falta que el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz señaló tras acudir al VAR para confirmar un pisotón de Frenkie de Jong a Victor Roque.

Flick dijo que se sorprendió por la decisión del árbitro de expulsarlo, pero se negó a criticar su expulsión o la decisión del penal. Fue su primera expulsión desde que está en el banquillo azulgrana.

“Pensé que nunca me pasaría aquí, pero quizá aquí (en España) las cosas funcionan así. Me he enfadado conmigo mismo pero no contra nadie”, señaló el entrenador alemán.

“Los asistentes le han dicho al árbitro que le dije algo y han decidido sacarme tarjeta roja, pero yo no le dije nada al árbitro”, añadió. “Fue solo una reacción que tuve porque tardaron mucho tiempo en decidir si era penal o no, y cuando eso sucede es que quizá no hay penal o no es nada claro”.

Ferran Torres restableció la ventaja del Barça a los 82 tras una gran asistencia de Lamine Yamal, de brillante actuación en el partido. La jugada fue señalada en fuera de lugar en primera instancia, pero el VAR confirmó el tanto.

“No hemos estado del todo finos en la primera parte y nos ha faltado cerrar el partido cuando nos hemos adelantado”, se lamentó Torres.

El Barça dejó puntos en el estadio Benito Villamarín y suma 38 unidades, cinco por encima del Real Madrid, que más tarde visita al Girona. Los merengues tienen todavía un duelo pendiente ante el Valencia.

Manuel Pellegrini, el técnico chileno del Betis, celebró con el empate 500 partidos dirigiendo en la Liga española. El conjunto andaluz quedó en la 11ma posición con 21 unidades.

“No lo valoro como un buen punto, sino como una buena actuación del equipo. Lo necesitábamos”, dijo Pellegrini. “Ante el Barcelona, con tantas ocasiones no podemos quedarnos contentos con el empate. Creo que hubo ocasiones para ganar el partido si llegamos a ser más eficaces”.

Los azulgranas sacaron la sufrida igualdad en buena medida gracias a las actuaciones de Yamal y del arquero Iñaki Peña.

Peña hizo un par de salvadas, la más destacada en los primeros minutos en un mano a mano ante Abde Ezzalzouli, para mantener el cero en su puerta. En el segundo tiempo evitó un tanto tras un remate franco de Chimy Ávila.

Yamal, la joven joya del Barça de 17 años, cargó con la responsabilidad en el ataque tras las salidas por cambios de Lewandowski, quien llegó a 16 dianas en el curso y 23 en la temporada, y Raphinha.

Por el Betis volvió a tener minutos el centrocampista Isco Alarcón, tras varios meses ausente debido a las lesiones.

Con sus 500 partidos dirigiendo en España, Pellegrini, previo técnico del Villarreal, Real Madrid y Málaga, es el primer entrenador extranjero en alcanzar esa cifra. El líder de todos los tiempos es el fallecido Luis Aragonés con 756.

En otro resultado, Las Palmas venció 2-1 al Valladolid.