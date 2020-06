Gobernadores refrendan compromiso contra virus

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de que algunos sectores productivos ya han reanudado labores, el estado de alerta que vive Nuevo Laredo a causa del Covid-19, no ha terminado, por ello, se pide a la gente mantenerse en sus hogares y no exponerse a un contagio.

Este fue el llamado que realizó ayer en su visita a Nuevo Laredo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca al considerar que esta ciudad, ubicada en la franja fronteriza, comparte no solamente el sector comercial con Estados Unidos.

“Desafortunadamente estamos entrando en una etapa en donde vemos que la gente se está relajando y se debe a que se han utilizado términos que no van de acuerdo a lo que realmente está sucediendo como es la etapa de una nueva normalidad, no hay tal normalidad, ya no habrá una nueva normalidad. Es obligatorio todas las áreas de higiene y todas las medidas necesarias, y se estarán abriendo gradualmente”, explicó.

Cabeza de Vaca, quien estuvo acompañado del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y del mandatario de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, consideró que la única manera de salir adelante es aplicando las medidas de seguridad que establece la Secretaría de Salud para evitar la propagación del coronavirus.

“Seguiremos con los filtros en los cruces fronterizos, el centro de la pandemia ya no está en el mundo, ya ni está en Europa, ya no está en Asia, está con nuestros vecinos del norte de Estados Unidos, estamos en el estado más importante de México”, agregó. El alcalde Enrique Rivas Cuéllar acompañó a los tres gobernadores que abordaron temas regionales.