Globos de Oro 2022: sin estrellas ni alfombra roja

NUEVA YORK.- A menos de una semana de que se realice la edición 2022 de los Globos de Oro, todo indica que la ceremonia no contará con presentadores famosos y mucho menos con una alfombra roja.

Al menos así lo indican varios reportes de medios como Variety, Page Six y New York Post. La primera publicación obtuvo una copia de un correo electrónico que la organización de los Globos de Oro envió a varias agencias de publicidad preguntando sobre la posible participación de sus clientes en el programa.

«Los Globos de Oro seguirán adelante con un pequeño evento el 9 de enero que no solo premiará las mejores actuaciones en televisión y cine para 2021, sino que también reconocerá la importancia de apoyar a diversos creativos en la industria», se lee en la carta difundida.

«El evento de este año celebrará y honrará una variedad de programas comunitarios que empoderan a los cineastas y periodistas inclusivos para perseguir sus pasiones narrativas. La HFPA ha apoyado financieramente a importantes organizaciones desatendidas durante décadas y continuará invirtiendo en los futuros líderes de nuestra industria».

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), de acuerdo con varios reportes, hasta ahora ningún famoso ha aceptado participar en la gala.

«El evento tendrá invitados limitados y con estrictos protocolos Covid que incluyen no solo prueba de vacunación completa, sino también una inyección de refuerzo y una prueba de PCR negativa», se añade en la carta difundida a los publicistas.

En otro reporte de New York Post, se asegura de acuerdo a varias fuentes que este año será el primero en que la ceremonia no cuente con una alfombra roja, considerada en el pasado como el arranque de la temporada de premios en Hollywood, además de una de las más glamourosas de la industria.

Cuando se anunciaron las nominaciones en diciembre, la presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, sugirió que el evento podría omitir el paso tradicional repleto de estrellas y repetirlo.

«Creo que todos sabemos que no va a ser un evento impulsado por celebridades como lo ha sido en el pasado, sin alfombra roja y nada llamativo», le dijo la directiva a The Hollywood Reporter en ese momento.

Todos estos reportes fueron confirmados por la HFPA la tarde de este martes, cuando de manera oficial dijeron que sí realizarán una ceremonia en persona, aunque sin celebridades, audiencia, comida, bebidas ni medios de la prensa presentes.

Los únicos asistentes al evento serán integrantes selectos de la asociación y filántropos. Se anunció también que la reunión se realizará a las 18:00 horas de Estados Unidos (20:00 horas en México). Sin embargo, aún no se determina si se realizará una transmisión online de la ceremonia, o cómo se darán a conocer a los ganadores desde el Beverly Hilton Hotel.

Recordemos que la cadena NBC canceló la transmisión anual por televisión este año después de que la HFPA fuera atacada por falta de diversidad entre sus miembros y por realizar prácticas comerciales poco éticas.

Desde entonces, se han agregado 21 nuevos integrantes para ayudar a diversificar la organización y se han aprobado nuevos estatutos.

HFPA Gives Update On Sunday’s Golden Globes Ceremony: Still On Despite Covid Surge; No Celebrities; Livestream In Flux https://t.co/793yXHE7b3

— Dominic Patten (@DeadlineDominic) January 4, 2022