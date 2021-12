Gitana empoderada

CIUDAD DE MÉXICO.-A través de su personaje de Gitana, en el reality ¿Quién es la Máscara?, Gala Montes buscó honrar al género femenino, empoderarlo mediante la personalidad que proyectaba ante la cámara y, sobre todo, demostrar que los sueños se cumplen.

‘Los gitanos son muy unidos a su familia, lo que puedo relacionar entre Gala y la gitana es que ambas vivimos en un mundo femenino, en mi familia casi todas son mujeres.

‘Por eso quise enaltecer el valor que tiene la mujer en el mundo y en la industria, en su vida personal, en todo su entorno, quería que este personaje que venía de otro mundo, de otro planeta, lograra conectar a la audiencia con una mujer fuerte y valiente’, afirmó Montes en entrevista.

La tercera temporada del programa, producido por Miguel Ángel Fox, finalizó el domingo: Apache fue el ganador y sorprendió al revelar su identidad: Kalimba; mientras que Montes se colocó en segundo lugar.

«La estrategia que yo armé para llegar a la semifinal fue ser yo misma, me gustó el hecho de no saber con quienes competía, eso me permitió enfocarme en mí y que creo que eso es lo que uno debe de hacer siempre, no fijarse en el recorrido de los demás, sino en lo tuyo.

‘Otra de las estrategias que apliqué fue el dejarme ir como gorda en tobogán, ser yo misma, no tener miedo ni pena a lo que la gente piense de mí. Este es un ejemplo de que nunca hay que ocultar lo que verdaderamente somos, que hay que mostrarnos tal cual, completos’, indicó la joven de 21 años.

La estrella de La Mexicana y el Güero agradeció la oportunidad de haber sido parte del proyecto, en el que utilizó un disfraz que pesó 15 kilos, debido a que le dejó enseñanzas artísticas y personales.

‘Me parece un gran ejercicio para olvidarte del ego, aquí tienes que mostrar todo lo que tienes como humano y como artista. Me enseñó que siempre debes ofrecer algo más que el físico o la forma, tenemos que enfocarnos más en lo que llevamos dentro’, aseguró.

De acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México, el episodio final se colocó como la emisión dominical más vista en la televisión abierta, al reunir a 6.9 millones de televidentes.

Montes aprovechó su participación para relacionarse con Kalimba y próximamente lanzarán un nuevo sencillo titulado ‘Cínico’, en pop urbano.

La actriz aseguró que, por el momento, se enfocará en descansar y a inicios de año retomará su carrera como cantante y audicionará para nuevos proyectos televisivos.

ASÍ LO DIJO

‘Fue un gran ejercicio introspectivo para ver lo que hay dentro de mí, para recordar por qué estoy haciendo esto y por qué me gusta tanto mi trabajo, fue un sueño hecho realidad estar en un escenario con bailarines de semejante talla, cantando, fue aún más sorprendente de lo que pensé’.