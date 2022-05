Giro: Dainese gana 11ma etapa, Carapaz se coloca 2do general

REGGIO EMILIA, Italia.— Alberto Dainese se convirtió en el primer corredor italiano que gana una etapa del Giro de Italia este año al imponerse en el sprint final de la 11ma etapa el miércoles.

El español Juan Pedro López logró retener la casaca rosada de líder general, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz escaló un par de puestos para ubicarse segundo.

Dainese, del equipo DSM, se encontraba muy lejos de sus rivales al inicio del embalaje hacia la meta. Pero aceleró para rebasar al colombiano Fernando Gaviria y a su compatriota Simone Consonni, con lo que logró su primer triunfo de etapa en una de las grandes vueltas.

‘Ganar tan cerca de casa y hacerlo en el Giro de Italia es increíble’, dijo Dainese. ‘Esta mañana, nuestro plan inicial era correr a toda velocidad con (el compañero) Cees Bol, pero funcionó de esa manera. Quedé algo encerrado en el medio y luego encontré un espacio por la izquierda y apunté a la meta con Gaviria a la derecha. Pude rebasarlo en los últimos 20 metros y fue una sensación maravillosa’.

La clasificación general registró un pequeño cambio con el avance de Carapaz, el ganador del Giro de 2019 y favorito al título. Carapaz quedó segundo gracias a los segundos de bonificación que se acreditó durante el recorrido llano de 203 kilómetros (126 millas) entre Santarcangelo Di Romagna y Reggio Emilia.

Tras superar el punto medio de las tres semanas de la ronda italiana, López mantiene una ventaja de 12 segundos sobre Carapaz y el portugués João Almeida.

‘Vi que Richard Carapaz iba a por los segundos en el sprint intermedio, pero soy consciente de que no soy tan rápido como él, así que no pude hacer nada para contrarrestarlo’, analizó López. ‘Sin embargo, me alegro de mantener la maglia rosa al menos un día más’.

El eritreo Biniam Girmay se retiró del Giro previo a la 11ma etapa tras resultar herido en el ojo al sacar el corcho de la botella de prosecco durante el festejo en el podio tras su victoria el día previo.

Los despliegues de vino y comida son habituales en cada edición del Giro, y la etapa del miércoles destacó la producción de queso parmesano en la región.

La 12da etapa el jueves será la más larga este año, aunque por apenas un kilómetro. Tendrán tres ascensos de tercera categoría al cubrir 204 kilómetros (127 millas) entre Parma y Génova.

El Giro culminará el 29 de mayo en Verona.