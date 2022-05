George Lucas, el padre de Star Wars, cumple 78 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los genios del cine mundial es sin duda, George Lucas, creador de una de las franquicias más redituables de la pantalla grande, está festejando sus 78 años de vida. Nació el 14 de mayo de 1944 en Modesto, California, Estados Unidos, estudió en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California y en su etapa universitaria experimentó con las diferentes corrientes y estilos de cine, que se verían redituados en la peculiar manera de contar las historias.

Fue en 1971 cuando fundó su propia compañía llamada LucasFilm y en 1975, una empresa hermana llamada Industrial Light and Magic, especializada en efectos especiales y que sería la encargada de los realizados en ‘Star Wars’.

‘Star Wars: Episodio IV. Una nueva esperanza’ llegó a los cines en 1977 y contó con la participación de actores semidesconocidos como Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew y David Prowse.

El éxito inesperado en taquillas

En su libro autobiográfico, ‘El diario de la princesa’ (Nova, 2017), Carrie Fisher recuerda que ellos no esperaban que tuvieran semejante éxito, de hecho no estaban preparados, ni siquiera George Lucas lo pensaba. En alguna ocasión confesó que la historia le parecía un tanto excéntrica y no pensaba que fuera tan exitosa para las masas, pero se equivocó.

Tras la primer entrega, le siguieron dos más: ‘Star Wars: Episodio V. El Imperio contraataca’ (1980) y ‘Star Wars: Episodio VI. El retorno del Jedi’ (1983), que tuvieron como protagonistas a Ford, Hamill y Fisher.

Esta fue la etapa más redituable de la saga y la más recordada por los fans. El dinero ganado por las cintas y todo lo relacionado con Star Wars superó los 4 mil 500 millones de dólares, nada mal para cintas que se consideraban de mediano presupuesto.

En 1999 salió la primer precuela titulada ‘Episodio I. La amenaza fantasma’ y le siguieron ‘Star Wars: Episodio II. El ataque de los clones’ (2002) y ‘Star Wars: Episodio III’. La venganza de los Sith’ (2005).

George Lucas pensó que sería una buena idea conocer los orígenes de Luke y Leia; pero no contó que el público no quedó conforme con la segunda trilogía. Lo mismo pasaría con la tercera trilogía, que se estrenó en 2015 y llevó el nombre de ‘Star Wars: Episodio VII. El despertar de la Fuerza’ (2015), además de ‘Star Wars: Episodio VIII. Los últimos Jedi’ (2017) y ‘Star Wars: Episodio IX. El ascenso de Skywalker’ (2019).

A pesar de contar con cameos de los legendarios personajes de la primera trilogía, la forma en que se resolvió la historia no dejó nada contentos a los fans, que buscan anularla.

Las aventuras de Indiana Jones

Si bien Lucas siempre será recordado por Star Wars, también tiene en su curriculum otra saga de mucho éxito: Indiana Jones. También de la mano de su amigo, Harrison Ford, Lucas logró crear en Indiana a un personaje aventuro, muy similar a Han Solo, la diferencia es que el primero no conduce naves espaciales, peso sí está sometido a todo tipo de aventuras.

Solo bastaron estas dos historias para que George Lucas sea considerado un genio, con ojo clínico para encontrar la oportunidad de negocio, donde nadie pensó que existiría y que logró inmortalizar a unos jóvenes desconocidos y los convirtió en auténticas estrellas hollywodenses. Así es George Lucas, el genio detrás del lente.