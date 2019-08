Gasolineros insisten en homologación de precios

NUEVO LAREDO, TAM.- Los empresarios gasolineros exhortan al gobierno federal a igualar los precios en las ciudades de la frontera norte de México porque consideran que sí hay margen para bajar entre 3 y 4 pesos.

Pese al decreto del 1 de enero de 2019, los precios han sido y siguen más baratos en Texas comparados con los precios en Nuevo Laredo, con una diferencia estimada entre 3 y 4 pesos.

La propuesta del sector gasolinero es obligar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a cubrir el subsidio y no sean los dueños de las gasolineras, y en segundo, es que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda establezca la homologación para igualar los precios en ambos lados de la frontera norte.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, consideró que es necesario que el gobierno federal establezca la homologación para que los precios sean similares en la frontera de México con Estados Unidos.

“Al día de hoy no hay homologación. No podemos afirmarlo porque los precios no son iguales, por lo tanto, debemos pedirle al presidente de la república que se atienda y se cumpla con aplicar el esquema porque sí será benéfico para todos reducir entre 3 y 4 pesos”, argumentó.

Los precios de las gasolinas son establecidos por Hacienda e incluyen los impuestos como el IEPS, considerado como el que mayormente incrementa los precios de las gasolinas, sumado a los costos que realiza PEMEX por el traslado, almacenamiento y distribución hacia las estaciones de servicio.

Lo anterior se suma con los precios del petróleo y el tipo de cambio porque el 90 por ciento de las gasolinas que se consumen en México son importadas, por lo tanto se compran en dólares.

El decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte fue publicado el 31 de diciembre de 2018, y vigente desde el 1 de enero, establece la homologación de los precios de los combustibles entre las ciudades vecinas de México y Estados Unidos para que sus costos sean iguales para el consumidor, pero hasta la fecha cuestán más en Nuevo Laredo.