Ganan restaurantes con el ‘10 de mayo’

NUEVO LAREDO, TAM.- Los negocios dedicados a la venta de alimentos para llevar, tuvieron ventas entre el 60 a 70 por ciento en relación al 10 de mayo del año anterior.

Además a petición de las autoridades, se implementó el cars service, es decir en lugar de esperar su pedido a pie, deberán hacerlo dentro del automóvil, señaló Viviano Vásquez Macías, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

“Es cierto que hubo un repunte que fue una bocanada de oxígeno, las ventas mejoraron desde luego nada comparado con otros años, porque no hay bebidas, no hay meseros, no hay música, pero afortunadamente las ventas estuvieron muy bien, y los empresarios obtuvimos ingresos para pagar a empleados y proveedores”, añadió Vásquez Macías.

Es necesario que las autoridades vean cómo reactivar la economía, es algo urgente, y los que integran Canirac están dispuestos a colaborar, indicó.

El 10 de mayo, 40% de los servicios se hicieron a través del cars service y 60% fue entrega en servicio para llevar.