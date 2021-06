Gana mujer trans corona de Miss Nevada USA

NEVADA.- La modelo Kataluna Enriquez se convirtió en la primera mujer transgénero en obtener la corona de Miss Nevada USA en toda la historia del certamen, de acuerdo con The New York Post.

Enriquez, de 27 años, fue nombrada ganadora en el evento que se realizó el pasado domingo en el hotel-casino South Point en Las Vegas; se adentró en el mundo de las competencias cisgnénero desde el año pasado.

“Una cosa que es importante para mí es la inclusión, la diversidad y la representación. Son cosas que no tuve mientras crecía, y que todavía faltan en el mundo de hoy”, comentó la famosa.

“Hoy soy una orgullosa mujer transgénero de color. Personalmente, he aprendido que mis diferencias no me hacen menos o mas que alguien”.

La premiada venció a otras 21 candidatas a representante del estado de Nevada en el certamen Miss USA, que se realizará el próximo 29 de noviembre.

Esta no es la única victoria en la carrera de Enriquez, ya que fue coronada Miss Silver State USA el pasado marzo, certamen en el que compitió con vestuarios diseñados por ella misma, incluyendo un conjunto de lentejuelas arcoíris.

“No siempre tuve dinero y es difícil para las mujeres encontrar vestidos que se ajusten a sus cuerpos. El esplendor es muy caro y quería competir y poder crecer y desarrollar habilidades y crear vestidos para mí y para otras personas”, expresó entonces.