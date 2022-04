Gana México plata en Campeonato Mundial de Porristas

Cd. de México, México.-México ganó la plata en el World Cheerleading Championship, que arrancó hoy en Orlando, Florida.

El equipo mexicano quedó en el segundo puesto de la categoría Youth Team Pom Routines a nivel mundial.

México recibió la plata detrás de Estados Unidos y por delante de Escocia, tras una rutina con mucha intensidad y buena ejecución.

La rutina fue calificada con elementos técnicos profesionales, como gimnasia de piso, giros de ballet y saltos.

Es la primera vez que México se mete en el segundo puesto en esta categoría, luego que el año pasado el representativo mexicano alcanzó el tercer lugar pero en la categoría Junior Pom, en una competencia que fue virtual debido a la pandemia de la Covid-19.[[RS-Teams representing Mexico, Scotland, USA, and Chinese Taipei are showing us high energy today! #ICUWorlds22 #ICUCheer #CheerPerformance pic.twitter.com/YtuXPbJPCU— International Cheer Union (@ICUcheer) April 20, 2022

-RS]]