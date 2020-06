Gana Fassi su primer torneo como profesional

ARKANSAS.- María Fassi se estrenó como campeona al ganar su primer torneo como profesional.

La golfista mexicana se coronó en el NWA Charity Classic, torneo perteneciente a la gira Women’s All Pro Tour, que se disputó en el Bella Vista Country Club en Arkansas.

La hidalguense mostró un nivel y fue dominante a lo largo de los cuatro días de competencia en la ciudad donde desarrolló su carrera como colegial con las Razorbacks de la Universidad de Arkansas.

Arkansas alumna Maria Fassi (@MariaFassi0) wins her first event as a professional in Arkansas! Fassi finishes -14 and wins by four!

Watch her final putt and celebration! 🏆⛳️#WAPT #PathOfThePros pic.twitter.com/TiDSysDasW

— Women's All Pro Tour (@WAPTGolf) June 27, 2020