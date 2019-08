Gallo’ Estrada se encamina para acompañar a Andy Ruiz en Arabia Saudita

CIUDAD DE MÉXICO.- En los primeros días de diciembre, Andy Ruiz viajará a Arabia Saudita con la intención de demostrar la grandeza del boxeo mexicano en la pelea de revancha que protagonizará contra Anthony Joshua. A la expedición en el desierto está cerca de unirse Juan Francisco Estrada.

Ante los ojos del promotor Eddie Hearn, el ‘Gallo’ Estrada no necesitó un esfuerzo a fondo para noquear en el noveno round al estadounidense Dewayne Beamon en la primera defensa que el sonorense hizo de su cinturón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.

De 43 peleas profesionales, Estrada combatió 35 en México, seis en Estados Unidos y dos en Macao, el destino donde más millas ha sumado en su tarjeta de viajero frecuente.

Hern, dueño de la compañía Matchroom es el dueño de los derechos de la vela de Ruiz contra Joshua y desde hace unos meses controla la carrera de Estrada, por lo que tiene planeado agregarlo en la cartelera que se celebrara en Riad, capital de Arabia Saudita y principal centro financiero.

“Hay una gran posibilidad de que Estrada acompañe la cartelera en Arabia Saudita. Todo es posible, lo primero es ver qué es lo que él quiere”, declaró Hearn al término del combate del Gallito.

A mediados de año, Estrada se convirtió en el primer mexicano que acuerda con Matchroom un contrato para llevar su carrera comercial. El sonorense disfrutó de esta nueva sociedad al cobrar 500 mil dólares por su actuación contra Beamon, el mayor cheque hasta ahora que ha cobrado por una pelea.

“Sí me han comentado que lo más seguro es que vayamos a Arabia. No me asusta ir allá, ya dos veces pelee en Macao y las dos gané”, recordó Estrada.

Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo que les ha permitido durante mucho tiempo vivir sin ingresos por turismo.

Pero los hidrocarburos algún día se van a terminar y en Arabia apuestan porque los deportes puedan abrir un poco más el reino, que aunque lento, cada vez avanza más hacia el mundo occidental.

Este país que constituye la mayor parte de la Península Arábiga y el 7 de diciembre acogerá el segundo capítulo de la rivalidad entre Ruiz y Joshua.

Estrada se encamina a una pelea de unificación contra el británico Khalid Yafai, monarca supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo.

La grandeza del boxeo mexicano se prepara para una batalla en el desierto.