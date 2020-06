Gabrielle Union demanda a directivos por racismo

Producción de America's Got Talent la despidió por negarse a mantenerse callada ante supuestos actos de racismo, sexismo y misoginia, reportó TMZ

Gabrielle Union acusó a Universal Television, Fremantle Production, NBCUniversal y a Simon Cowell de haberla despedido de "America's Got Talent" por alzar la voz y señalar acciones racistas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Gabrielle Union presentó una nueva demanda ante el Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California acusando a directivos de America’s Got Talent de despedirla por negarse a mantenerse callada ante supuestos actos de racismo, sexismo y misoginia, reportó TMZ.

En su querella, Union acusó principalmente a Universal Television, Fremantle Producton y a la compañía de producción de Simon Cowell, así como al propio conductor de televisión por su despido, efectuado, según la famosa, porque estuvo en desacuerdo con bromas, comentarios y acciones racistas y discriminantes hacia las diversas orientaciones sexuales, así como por ser demasiado insidiosos en la apariencia física de las juezas del programa.

La celebridad también mencionó a NBCUniversal por su respuesta silenciosa e inexcusable respuesta ante la técnica de blackface, que es cuando una persona blanca utiliza pintura y maquillaje teatral para encarnar a una persona negra, la cual actualmente se considera racista, ocupada por el presentador Jimmy Fallon para interpretar al actor Chris Rock en un segmento de Saturday Night Live, por la cual Fallon se ha disculpado en varias ocasiones.

Union también cuestionó otras 60 acciones de NBUniversal con respecto al racismo y el uso del blackface, como la decisión de la compañía de contratar a la bailarina y coreógrafa Julianne Hough aún sabiendo que ella ocupó la técnica de maquillaje para Halloween.

La artista comentó que su labor en America’s… empezó mal desde el primer día, cuando se molestó con Cowell por no cumplir la ley de California de no fumar cigarros en el interior del set, y que de ahí recibió un trato diferente al de sus compañeros masculinos ya que querían hacerle cambios en su aspecto, mismos que ella dijo que sólo se les pedían a las mujeres y no a los hombres.

Union habló públicamente de varios de los puntos que toca en su demanda, aunque esta vez decidió llevar la situación por la vía legal, dejando a un lado la investigación que NBC reportó que realizó sobre su despido, y en la cual reportó que las razones para sacar a la actriz del programa supuestamente no estaban relacionadas con sus afirmaciones de racismo y misonia.

La estrella de Tripulación Dave también acusó a la productora y a los responsables de America’s… de discriminación, represalias, ambiente de trabajo hostil, salario desigual, angustia emocional, y más.