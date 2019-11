Funcionarios de la Secretaría de Educación en Tamaulipas sufrirá un descuento

CD. VICTORIA, TAM.- Un segundo grupo de funcionarios de mando medio y superior de la Secretaría de Educación en Tamaulipas sufrirá a partir de este mes de noviembre, un descuento de entre el 10 al 15 por ciento, en el pago de sus compensaciones.

“Ya aplicamos una disminución a un primer grupo de 160 trabajadores de esta Secretaría, una disminución en algunos caso del 80, 90 y hasta en un 100 por ciento en el pago de su compensación” confirmó Mario Gómez Monroy.

El Secretario de Educación en Tamaulipas estableció que el pago de compensaciones no está garantizado para ningún trabajador dentro de esta dependencia y que la medida se está aplicando como parte de la política de austeridad que instrumenta la Administración Estatal.

“Hay un plan de austeridad, en base a ese Plan hemos estado iniciamos la primera etapa de recortes, la compensación no es algo garantizado, se analizaron cada una de las personas”, indicó.

Normalmente la compensación es para aquellos que están un poco más de tiempo fuera de sus labores y se hizo una revisión y se tomó esta determinación, dijo al agregar que suman 160 trabajadores a quienes se les aplicó esta medida con la cual se logra un ahorro de 700 mil pesos mensuales.

No se tiene pensado un recorte de personal lo que sí es que dentro del Plan de Austeridad, se aplicará un nuevo recorte en las compensaciones a otro grupo de funcionarios de mandos medios y superiores de la SET, adelantó.

Señalo que en algunos de los casos, los trabajadores afectados han venido solicitando una reunión en la cual, están exponiendo cada uno de sus casos, “ en los casos en los que demuestren que están cumpliendo, pues haber alguna consideración para ellos”, señaló.