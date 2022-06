Fuerte dolor de estómago lleva a cantante de Pandora al hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- En casa y recuperándose satisfactoriamente, es como se encuentra Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, después de haber sido hospitalizada de emergencia el domingo pasado debido a un fuerte dolor de estómago, el cual le impidió presentarse en Querétaro con el Inesperado Tour.

‘El diagnóstico finalmente fue gastroenteritis aguda infecciosa con pancreatitis secundaria, quiere decir que le dio una infección y el páncreas lo resintió y por eso se le inflamó, pero no fue pancreatitis como al principio nos habían dicho, ayer que se le hicieron los últimos estudios la conclusión fue ésta’, explicó Isabel, hermana de Mayte.

Aunque no hubo necesidad de una cirugía o de una estancia prolongada en el hospital, Mayte estuvo dos días sin comer o beber algo y para ayudar a su páncreas a desinflamarse recibió medicación a través de intravenosa.

‘Bendito Dios pasó el susto, claro que cuando te hablan del páncreas te espanta, pero afortunadamente soy una mujer muy sana y es cuando deveras se ve que el cuerpo tiene mucha fuerza, porque estoy prácticamente bien. El páncreas se inflamó y esa era la molestia, entonces me pusieron antinflamatorios y antibióticos, eso me mejoró pero fue terrible, no puedes comer ni beber en dos días, yo lo veía como catatónico, pero es que no te da hambre; me explicaban los médicos que cuando el páncreas está mal no te dan ganas de comer, a mí me tuvieron que obligar a probar algo porque sino yo podía seguir así’, explicó Mayte.

Isabel recuerda que Mayte comenzó con molestias el domingo en la madrugada, cuando le llamó para que la llevara al hospital después de haber vomitado más de 40 veces, así fue ingresada a urgencias donde le practicaron algunos análisis que mostraron el páncreas inflamado, así que comenzaron a atenderla de inmediato, porque era tal el dolor que la cantante no podía ni respirar y estaba deshidratada.

‘Esto fue una infección que en lugar de quedarse estacionada en el intestino o en el hígado, fue en el páncreas entonces se me inflamó ¿por qué no me dejaron salir desde el lunes? porque seguía inflamado, entonces me volvieron a poner todos los antinflamatorios y hoy ya está perfectamente. Me asusté mucho porque uno no piensa que es una infección, lo primero que yo pensé fue, es cáncer, pero afortunadamente no fue nada de eso’.

Mayte se recupera

Mayte deberá pasar unos días de reposo, para comprobar que su cuerpo ya está recuperado o si presenta alguna molestia, además deberá comer muy despacio y masticar mucho sus alimentos. Mayte explicó que ella desde hace unos años ha presentado resistencia a la insulina, por lo que debe llevar una dieta muy sana, lo que incluye consumir casi nada de grasas, pero cree que sin querer consumió algo con grasa o en mal estado y eso fue lo que provocó esta crisis en su organismo.

Por suerte la gira que Pandora está haciendo con Flans y que se llama Inesperado Tour, tiene su siguiente fecha hasta el 17 de junio que van a Mérida, y Mayte podrá descansar, después seguirán el 1 de julio a El Salvador, el 2 estarán en Guatemala, el 30 en Costa Rica, el 13 de agosto en San Luis Potosí, el 18 en Ecuador, el 3 de septiembre estarán en Ciudad Juárez, el 17 en Chihuahua, el 23 en la Arena Ciudad de México, el 30 en Toluca y finalmente el 15 de octubre en Tijuana.