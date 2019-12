Frozen 2” lidera la taquilla en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, la película Frozen 2 se convirtió en la cinta más taquillera del fin de semana en Estados Unidos, al generar ingresos estimados de 85.25 millones de dólares.

La nueva aventura de “Anna”, “Elsa”, “Kristoff”, “Olaf” y “Sven”, quienes abandonan “Arendelle” para viajar a un antiguo bosque de una tierra encantada para encontrar el origen de los poderes de “Elsa” y salvar su reino, suma 287.57 millones de dólares, luego de 10 días de exhibición.

Con los recursos obtenidos, la secuela de Frozen se convirtió en la decimoséptima película animada más taquillera de la historia. La primera parte fue estrenada el 27 de noviembre de 2013, basada en el libro La reina de las nieves, de Hans Christian Andersen.

De acuerdo con datos de Box Office, en el extranjero, la película suma 451 millones de recaudaciones en 31 países, con lo que suma un total de 738 millones 573 mil 344 dólares en todo el mundo.

En el segundo lugar se ubicó Entre navajas y secretos (Knives Out) del director Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig, como el detective “Benoit Blanc”, con ingresos estimados de 27.22 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera.

Estelarizada por Matt Damon y Christian Bale, la película Contra lo imposible (Ford v Ferrari) descendió al tercer puesto, al agregar 13.22 millones a su acumulado de 81 millones de dólares en taquilla, para un total global de 143.30 millones.

A su vez, A beautiful day in the neighborhood de la cineasta estadounidense Marielle Heller, se situó en el cuarto sitio con ingresos de 11.80 millones de dólares, tras dos semanas de exhibición en tres mil 235 salas.

Dirigida por la cineasta Melina Matsoukas y escrita por Lena Waithe y James Frey, la película Queen & Slim se colocó en el quinto lugar con ingresos por 11.70 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera.

Nueva York sin salida (21 bridges) de Brian Kirk; Jugando con fuego (Playing with fire), del director Andy Fickman; Midway: batalla en el Pacífico (Midway) de Roland Emmerich; Guasón (Joker) de Todd Phillips; y Last Christmas: otra oportunidad para amar (Last Christmas), dirigido por Paul Feig, son los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en la Unión Americana.