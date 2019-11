Frida Sofía manda fuerte mensaje a Chiquis Rivera tras su pleito

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía y Chiquis Rivera son la comidilla de redes sociales luego de un altercado que tuvieron las dos artistas el fin de semana pasado en un restaurante tras los premios de la Radio realizada en Texas y es por eso que la hija de la Reina de Corazones arremete contra la heredera de “La Gran Señora de la banda”.

Luego de que tuvieran un roce en la fiesta de la premiación a lo mejor de la radio, las dos cantantes se lanzaron dimes y diretes, luego de que Frida Sofía no supiera quién era Guadalupe Esparza, líder de Bronco, por lo que la vástaga de Jenni Rivera se le hizo una falta de respeto e iniciara una “guerra” que parece no tener fin.

Ante esto una vez más, la intérprete de “Ándale” y “Nada es para tanto” arremetió en redes sociales contra la cantante de “Paloma blanca” y “Vas a volver” llamándola “pocos huevos”.

“Esa vieja no creo que me estaba o lo estaba defendiendo, nada más gritándome ‘You little fucking bitch’ y no sé qué, ‘perrita'”, dijo la descendiente de la Reina de Corazones.

“Detrás de todos su criados y les digo criados porque les dice amiguitos. Sus amiguitos son sus criados, entonces qué chingón esconderte, me entiendes, pocos huevos”, aseguró.

En dicho video, también lanzó una advertencia “Cuando te vuelva a ver, a ver si podemos hablar”, aseguró.

Ante esto, el esposo de la sobrina de Lupillo Rivera, Lorenzo Méndez, salió en su defensa y por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram pidió amabilidad, pero de una manera extraña.

“La salud mental es algo real… sean amables”, escribió.

Esta no es la primera vez que Frida Sofía despotrica contra alguien en redes sociales, sólo hay que recordar que todavía continúa el pleito ya no sólo con su madre Alejandra Guzmán, sino que también con si abuelo, Enrique, a quien le mandó el mensaje de que “nadie quiere cantar contigo”, luego de que él asegurara que no haría ningún dueto con su nieta hasta que sea una artista reconocida.

Otro de los pleitos que ha tenido Frida Sofía fue contra Itatí Cantoral luego de que la actriz e hija del compositor Roberto Cantoral tratara de tranquilizar las cosas entre la joven y su madre Alejandra Guzmán, al poner en su cuenta de Twitter que ya le parara y que respetara a la rockera.

Ante esto, la hija de Pablo Moctezuma se le fue a la yugular llamándola “pinche vieja” y “cobarde”.