Frenan instalación de casinos

CD. VICTORIA, TAM.-La tramitología en los tres órdenes de gobierno ha inhibido en Tamaulipas que puedan instalarse y estén operando ya, un mayor número de casas de juego o de casinos, aceptó Carlos García González.

“Digamos que el poder cumplir con todos los requisitos que se requieren en los diferentes órdenes de gobierno, ha inhibido un poco que se puedan aperturar más negocios de este tipo en la entidad”, señaló.

El Secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas sostuvo lo anterior al explicar las causas de que, pese a que se aprobó una Ley en el Congreso del Estado desde hace un año, este tipo de establecimientos no han terminado así de llegar a la entidad.

Interés por parte de los inversionistas si hay en este tipo de giros, no se han aperturado tantos como en su momento yo les compartí que vislumbrábamos, al final sé qué hay algunos que están operando y están teniendo buenos resultados, comentó.

Más que interés, sigue habiendo mucho, no quiero decir que son trámites, si no que no se han puesto de acuerdo los diferentes órdenes de gobierno, agregó.

“Para poder aperturar una casa de juego o de apuestas se requiere de la anuencia del Municipio y que el Estado vea que se cumple cabalmente con todo lo que marca la Ley, recordó.

Dijo que la Federación también, a través de la Secretaría de Gobernación, tiene que dar ciertos permisos y como que aquellos inversionistas que quieren ver la manera de apertura de un negocio de este tipo en Tamaulipas pues no ha logrado digamos cumplir con todo, aceptó.

La Ley para la Instalación de casinos y casas de apuesta en Tamaulipas cumplió ya un año y pese a qué hay las condiciones legales para aterrizar este tipo de proyectos en el estado, solo hay algunas de estas casas de juego en municipios de la frontera sur del estado.