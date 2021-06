Frena trámites a SCT

No hay citas disponibles, lo que ha generado que cientos de operadores no dispongan de licencias federales actualizadas.

NUEVO LAREDO, TAM.- La SCT y la CANACAR buscan soluciones para resolver todas las problemáticas que enfrentan las empresas transportistas sin embargo todavía sigue incierta otra prórroga para la vigencia de las licencias federales.

Desde agosto del 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mantiene de forma virtual todos los trámites en materia de autotransporte federal, pero varias fuentes del sector autotransporte de carga consultadas afirman que hasta el día de hoy no hay citas disponibles, lo que ha generado que cientos de operadores no dispongan de licencias federales actualizadas.

José Antonio García Fuentes, presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), dijo que no hay nada oficial y siguen atentos a que la SCT decida si habrá otra prórroga para que las licencias federales vencidas sean aceptadas como válidas ante otras dependencias de gobierno.

La SCT autorizó las prórrogas de la vigencia y efectos jurídicos de las constancias de aptitud psicofísica, certificados de capacitación de operadores y licencias federales de conductor, con una primera prórroga hasta el 31 de diciembre del 2020 y luego se extendió hasta el 31 de junio del 2021.

En Nuevo Laredo el Centro de Atención o Unidad de Medicina Preventiva de la SCT se ubica en la calle Morelos, casi esquina con Héroe de Nacataz, donde los solicitantes acudirán solamente para la entrega de placas y licencias así como de sus expedientes, según sea el caso, pero no se podrán realizar trámites de manera presencial o físicamente, lo que causa gran inconformidad entre los operadores de carga.

Los solicitantes deben tramitar citas y autorizaciones vía internet en la página de la SCT, para ser atendidos por la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), pero operadores entrevistados afirman que el sistema de la página solo funciona 3 horas al día y no han obtenido una cita.

A finales del 2020, la SCT informó que realizaron 90 visitas a los Centros SCT en distintas ciudades del país y 50 visitas por la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), y 140 visitas de inspección y verificación a Centros de Capacitación para conductores del Autotransporte Federal, pero ninguna visita a las oficinas localizadas en Nuevo Laredo.